‘Ajax gaat zestig miljoen euro ophalen met twee uitgaande transfers’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:49

Ajax verwacht komende zomer in ieder geval afscheid te gaan nemen van Calvin Bassey en Edson Álvarez, zo stelt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off. De Ajax-watcher van De Telegraaf heeft 'zwart-op-wit' dat er een bod van 23 miljoen euro op Bassey is binnengekomen. Verweij durft verder de weddenschap aan dat Álvarez voor minimaal 40 miljoen euro gaat verkassen.

Woensdag kwam BILD met het nieuws dat Álvarez op de shortlist staat van Bayern München. "Bayern is een van de clubs die zich informeel bij de zaakwaarnemer (Fulco van Kooperen, red.) heeft gemeld", bevestigt Verweij. "Ik durf wel een weddenschap te maken dat Edson Álvarez voor 35 miljoen plus weggaat. Nee, veertig miljoen, laten we die weddenschap maken. Ik zeg overigens niet per se dat hij naar Bayern gaat. Ik denk dat hij naar de Premier League gaat." Volgens berichtgeving in Duitsland houdt Ajax overigens vast aan een vraagprijs van vijftig miljoen euro.

Aan het begin van de week bracht Verweij het opvallende nieuws dat Ajax een bod binnen heeft gekregen op Bassey. Een Engelse club zou bereid zijn geweest om liefst 23 miljoen euro te betalen voor de Engels-Nigeriaanse verdediger, exact het bedrag dat Ajax vorig jaar voor hem voor hem neertelde. Aan het nieuws van Verweij werd openlijk getwijfeld, bijvoorbeeld door Wesley Sneijder. “Zo wordt de aandacht even verlegd naar iets anders, maar het kan toch niet zo zijn dat Ajax een bod van 23 miljoen euro op hem heeft afgewezen?”, aldus Sneijder in Veronica Offside.

Verweij komt in de podcast van vrijdag terug op het nieuws over Bassey. "Er wordt over getwijfeld, maar ik heb het zwart-op-wit. Ik weet niet welke Engelse club het is, maar de verwachting is dat die Engelse club wel terugkomt. Ik denk dat Sven Mislintat (technisch directeur van Ajax, red.) zal besluiten om hem te verkopen, hoewel Bassey nog steeds heel graag wil laten zien dat hij wél een Ajax-speler is."