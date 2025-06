'Ajax gaat onder Heitinga beter voetballen dan vorig seizoen. Daar ben ik van overtuigd'

Henk ten Cate had John Heitinga onder zijn hoede toen hij jaren geleden trainer van Ajax was. De gepensioneerde coach kijkt dan ook met extra belangstelling uit naar het nieuwe seizoen, wanneer Heitinga samen met Marcel Keizer voor de groep staat in Amsterdam.

''Je bent altijd afhankelijk van de kwaliteit van de spelers die je tot je beschikking hebt'', concludeert Ten Cate in Rondo van Ziggo Sport, als Heitinga ter sprake komt. ''Ik gun John het allerbeste, want het is een verschrikkelijk aardige gozer. En die niet op een chique manier is vertrokken bij Ajax.''

''Een jongen van de club die je zo buiten de deur hebt gezet, daar heb ik wel mijn bedenkingen over. Dus ben ik blij dat hij nu de kans krijgt'', aldus de voormalig Ajax-coach, die verwijst naar de zomer van 2023. Ajax koos destijds voor Maurice Steijn, nadat Heitinga een halfjaar als tussenpaus had gefungeerd. Laatstgenoemde vertrok uiteindelijk als assistent-manager naar West Ham United.

Ten Cate is in ieder geval blij dat het tijdperk-Farioli voorbij is bij Ajax. ''Ik ben van één ding wel overtuigd en dat is dat Ajax beter gaat voetballen dan het afgelopen seizoen gedaan heeft. Ik vond het afgelopen seizoen niet om aan te gluren.''

Ik denk dat Ajax vier of vijf goede wedstrijden heeft gespeeld. Tegen Feyenoord en PSV, dan kan Ajax lekker counteren. Toen speelden ze echt heel goed, maar voor de rest heb ik niet genoten'', deelt Ten Cate een onvoldoende uit voor het vertoonde spel van afgelopen seizoen.

Ruud Gullit mengt zich ook in de discussie over het trainerschap bij Ajax. ''Als het gaat om de samenwerking met Arne Slot, dan had Ajax ook Marino Pusic kunnen halen.'' Heitinga werkte bij Liverpool een jaar samen met Slot en leek goed samen te werken met de manager die the Reds naar de landstitel loodste.

''Maar ik ben blij voor John dat hij de kans krijgt om zichzelf nog een keer te bewijzen bij Ajax'', gunt ook Gullit Heitinga een voortvarende start in Amsterdam. ''Ik hoop ook dat er nog goede jeugdspelers bij Ajax rondlopen. Ik hoop dat Ajax met flair en durf gaat spelen, want dat hoort bij de club.''