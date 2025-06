Ajax gaat naar toernooi in Como: tegenstanders zijn een club uit Saudi-Arabië en een landskampioen

Tijdens de voorbereiding op het voetbalseizoen 2025/26 neemt Ajax deel aan de Como Cup, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het toernooi in Italië wordt gehouden van 23 tot en met 27 juli. Naast Ajax en Como zijn ook Celtic en Al Ahli van de partij.

De details van het toernooi in Noord-Italië voor wat betreft het speelschema, de locatie en de eventuele ticketverkoop zijn nog niet bekend. Celtic werd afgelopen seizoen kampioen in de Schotse Premiership, terwijl Como op de tiende plek in de Serie A eindigde. Al Ahli is de nummer vijf van Saudi-Arabië.

De deelname van Ajax aan het vriendschappelijke evenement kan niet los gezien worden van de samenwerking die de Amsterdammers begin dit jaar zijn aangegaan met Como.

De overeenkomst ging per januari 2025 in en heeft een looptijd van drie jaar. "Voor Ajax betekent deze verbintenis een belangrijke kans om het wereldwijde voetbalnetwerk verder te versterken", zo viel eind vorig jaar te lezen in de aankondiging van Ajax.

Alex Kroes, technisch directeur bij Ajax, was ook blij met de deal. "Door de innovatieve aanpak die Como 1907 hanteert en de wijze waarop zij daarmee zijn gepromoveerd naar de Serie A is dit een geweldige club om mee samen te werken."

"De verbintenis moet zorgen voor wederzijdse groei, innovatie en een uitwisseling van expertise", duidt de club verder. "De bedoeling is dat deze overeenkomst de internationale concurrentiepositie van beide clubs versterkt."

Como was niet de eerste club waarmee Ajax een partnerschap aanging. De Amsterdammers hebben een heus mondiaal voetbalnetwerk op stelten gezet, waarbij ook Gamba Osaka (Japan), Al Bidda SC (Qatar), CF Pachuca (Mexico), Athletico Paranaense (Brazilië) en Sharjah FC (UAE) verbonden zijn aan de hoofdstedelingen.