Ajax gaat na kansrijk duel onderuit tegen effectiever Borussia Dortmund

Zondag, 6 augustus 2023 om 18:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:36

Ajax heeft een oefennederlaag moeten slikken tegen Borussia Dortmund. De Amsterdammers kwamen in het grootste gedeelte van de wedstrijd goed mee met de Duitsers, maar in het kwartier na rust zorgde Felix Nmecha met een dubbelslag voor het verschil: 3-1. Julian Brandt opende vroeg in het duel de score, waarna Brian Brobbey al in de zevende minuut de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Jakov Medic en Diant Ramaj maakten in de tweede helft hun debuut voor de Amsterdammers, die zaterdag hun Eredivisie-seizoen openen tegen Heracles Almelo.

Bij Ajax waren nieuwelingen Carlos Forbs Borges, Medic en Ramaj allen aanwezig in het Signal Iduna Park. Een basisplaats zat er voor hen nog niet in. Gerónimo Rulli begon onder de lat bij de Amsterdammers. De viermansverdediging werd van rechts naar links gevormd door Devyne Rensch, Olivier Aertssen, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Het middenveld bestond uit Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en nummer 10 Davy Klaassen. Mohammed Kudus was de rechtsbuiten van dienst, terwijl Steven Bergwijn op de linkerflank stond geposteerd. Brobbey was de spits van de Amsterdammers.

Dat gaat hard! ?? Dortmund komt via een vlot lopende aanval al vroeg op voorsprong, maar meteen na de aftrap doet Brobbey met een bekeken kopballetje wat terug! ??#ZiggoSport #BVBAJA #Ajax pic.twitter.com/S0LVbd5tPh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 6, 2023

Ajax en met name Hato maakten geen al te zekere indruk in de openingsfase. De centrale verdediger leverde tweemaal zomaar in, wat Marcel Sabitzer een schotkans opleverde. De Oostenrijker, overgekomen van Bayern München, zag Rulli redding brengen. Bij de tweede keer liep de tegenaanval op niets uit. Toch kwam Dortmund al na vijf minuten op voorsprong. Rami Bensebaini mocht vrij opstomen aan de linkerkant en leverde een puntgave voorzet af, waar Brandt tegenaan kon lopen: 1-0. Uit het niets kwam Ajax amper twee minuten later alweer op gelijke hoogte. Een subtiele voorzet van Bergwijn belandde op het hoofd van Brobbey, die Alexander Meyer kansloos liet: 1-1.

Dortmund weer op voorsprong! ??

Aanwinst Nmecha is er net ingekomen en schuift de bal binnen ??#ZiggoSport #BVBAJA #Ajax pic.twitter.com/04NIiTTkSf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 6, 2023

Gaandeweg de eerste helft voetbalde Ajax zich onder de druk van Dortmund uit. Het leverde onder meer een dreigende voorzet van Bergwijn op en een vrije trap van Kudus, die hoog over schoot. Even voor het half uur kwamen beide ploegen dicht bij de voorsprong. Allereerst haalde Aertssen een poging van Marco Reus net voor de lijn weg, terwijl Bergwijn zijn schot gekeerd zag worden door Meyer. Ook Haller kreeg de kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De Ivoriaan draaide knap weg, maar zag zijn harde schot over het doel belanden. Hummels kopte even later over, terwijl Reus zijn poging gekeerd zag worden door Rulli.

Daar is Nmecha weer! ?? De aanvaller kan nu wel heel vogelvrij binnenschieten ??#ZiggoSport #BVBAJA #Ajax pic.twitter.com/1dlvLiBVCe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 6, 2023

De openingsfase van de tweede helft begon net zo enerverend als de eerste. Allereerst werkte invaller Medic goed weg, terwijl Kudus aan de andere kant over de bal trapte. De derde treffer van de wedstrijd leek een kwestie van tijd en dat bleek ook het geval. Een kleine tien minuten na de onderbreking legde Haller goed af op Nmecha, die Rulli kansloos liet met een schuiver in de verre hoek: 2-1. Niet veel later gooide Nmecha het duel ogenschijnlijk in het slot. Ajax liet zich in de verdediging simpel aftroeven en na een fraaie schijnbeweging schoot de invaller zijn tweede goal tegen de touwen: 3-1.

Kudus kende niet zijn beste dag en schoot aan de andere kant in kansrijke positie voorlangs. Ramaj loste de goed keepende Rulli af en maakte daarmee zijn eerste officieuze minuten voor Ajax. Bergwijn kreeg daarna een goede kans, maar hij stuitte op de benen van Meyer. Medic liet daarna zien uitstekend te kunnen koppen. Zijn poging ging via de grond net naast. Ook Branco van den Boomen, die opvallend genoeg op de bank begon, zag zijn schot geen doel treffen. Zijn poging werd gekeerd door Meyer. De goalie groeide in zijn rol, want ook op een stiftje van Brobbey had hij een antwoord.