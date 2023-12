Ajax gaat direct na de jaarwisseling spreken over cruciale contractverlenging

Ajax wil het contract van Kristian Hlynsson openbreken, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. Na de jaarwisseling gaan de Amsterdammers de onderhandelingen openen met de aanvallende middenvelder, die momenteel tot medio 2026 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

“Ajax is een mooie plek om te zijn. Ik wil hier nog jaren blijven. Het is mijn doel om net als veel Scandinaviërs geschiedenis te schrijven met Ajax”, zo vertelt Hlynsson in gesprek met het AD over zijn ambities.

“Als ik de club op een dag verlaat, hoop ik dat ook als Scandinavische legende te doen”, voegt de IJslander toe.

Hlynsson werd in 2019 geleden door Ajax gescout in Enschede. Begin een jaar later legde de club hem op 15-jarige leeftijd vast. De offensieve middenvelder werkte zich vervolgens in een jaar tijd op tot het beloftenteam.

Na 2,5 jaar bij Jong Ajax beleefde Hlynsson dit seizoen met vier goals in elf Eredivisie-wedstrijden dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal.

