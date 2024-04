Ajax-fans wijzen na interview Mikautadze massaal naar één man: ‘Is hij al weg?’

Het interview van Georges Mikautadze bij de Franse televisie heeft voor verontwaardigde reacties gezorgd bij de fans van Ajax. De huurling, die vanaf de winter uitkomt voor FC Metz, zei vrijdagavond nog niets te hebben gehoord van zijn eigenlijke werkgever.

Mikautadze reageerde vrijdag na afloop van de zege van FC Metz op RC Lens (2-1) kort op het contact dat hij heeft met Ajax. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij niets meer heeft gehoord van zijn Amsterdamse werkgever sinds hij terug is in de Ligue 1.

Het optreden van Mikautadze bij Prime Video leidt tot verontwaardigde reacties bij de fans van Ajax. De Amsterdammers stelden juist iemand aan om het contact te onderhouden met verhuurde spelers.

Vorig jaar zomer introduceerde Ajax de nieuwe functie van 'loan coach', welke sindsdien wordt bekleed door Michel Kreek. Hij houdt zich bezig met de begeleiding van verhuurde spelers en het contact met de hurende clubs.

'Belangrijke functie'

Kreek werd vorig jaar aangesteld door Sven Mislintat, die de functie in het leven riep. "Deze nieuwe functie is belangrijk", aldus de inmiddels vertrokken Duitser. "Met Michel hebben we nu een vaste contactpersoon die vanuit Ajax de spelers nauwlettend volgt en in contact blijft met zowel de clubs als met de spelers."

"Waar is Kreek als je hem nodig hebt?", is wat de Ajax-fans zich afvragen op X. "Kreek is al weg bij Ajax blijkbaar?", reageert iemand anders. Weer iemand anders is benieuwd hoe Kreek te werk gaat. "Welke structuur hanteert hij? Dit verhaal van Mikautadze klinkt alsof er nog niets veranderd is ten aanzien van verhuurde spelers."

Mikautadze verkeert in bloedvorm bij Metz. De Ajax-huurling was vrijdagavond goed voor twee treffers in het thuisduel met Lens. Mikautadze, die vorig weekend ook tweemaal trefzeker was tegen het Stade Brest van Marco Bizot, staat nu op negen Ligue 1-treffers dit seizoen.

Metz heeft de mogelijkheid om Mikautadze na dit seizoen definitief over te nemen, al is het de vraag of de club kan en wil voldoen aan de koopsom van naar verluidt tien miljoen euro. Mikautadze ligt nu nog tot medio 2028 vast in Amsterdam.

