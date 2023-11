Ajax-fans negeren uitdrukkelijk verbod en worden opgepakt in Marseille

Woensdag, 29 november 2023 om 14:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:35

De Franse politie heeft woensdag elf supporters van Ajax opgepakt in Marseille, zo is inmiddels bevestigd aan RMC Sport. De supporters uit Nederland waren ondanks een uitdrukkelijk verbod toch afgereisd voor het Europa League-duel met Olympique Marseille, dat ze vanwege de arrestatie nu definitief zullen missen.

Supporters van Ajax die toch besluiten om af te reizen naar Frankrijk voor het Europa League-duel met Olympique Marseille, lopen het risico op celstraffen en geldboetes. Er is door de Franse overheid namelijk een noodwet ingesteld, om zo te voorkomen dat fans van Ajax donderdag alsnog toegang weten te krijgen tot het Stade Vélodrome.

Op de officiële website van de Franse regering is te lezen hoe vaak de aanhang van Ajax voor onrust heeft gezorgd rondom Europese uitwedstrijden. Daarbij wordt onder meer verwezen naar relletjes voor, tijdens en na ontmoetingen met Napoli, 1. FC Union Berlin, Brighton & Hove Albion en Marseille in Europees verband.

De autoriteiten in Frankrijk laten overigens niet na om ook de wandaden van de Marseille-supporters uit te lichten. Ze werden er in mei 2022 rondom de halve in de Conference League tegen Feyenoord zelfs machetes gebruikt door hooligans. Eind oktober van dit jaar werd de spelersbus van Olympique Lyon bekogeld, waarbij trainer Fabio Grosso glas in zijn gezicht kreeg en hevig bloedde.

Mocht je toch van plan zijn af te reizen naar Marseille check dit; https://t.co/9hJQhRHNe9 ? Mogelijk 6 maanden gevangenisstraf en 30k boete plus SV van minimaal 1 jaar. ? 48 tot 72 uur in detentie tot aan rechtzaak Dat alles omdat je Ajacied bent. #ajax #maraja #marseille — Herjan Pullen (@Herjanp) November 29, 2023

Maatregelen

Het is voor aanhangers van Ajax 24 uur lang absoluut verboden om in Marseille te verblijven. Mochten meegereisde fans toch gespot worden door de lokale politie, dan volgt wellicht een gevangenisstraf van zes maanden. Daarnaast riskeert men een boete van 30.000 euro en een stadionverbod van een jaar.

Supporters van de Amsterdamse club die donderdag worden gearresteerd kunnen volgens de Franse wetgeving 48 tot 72 uur in detentie worden gehouden. Daarna zal de rechter in Zuid-Frankrijk zich pas buigen over eventuele strafvervolging.

De Franse politie krijgen de vrijheid om Ajax-fans overal te controleren. Naast op de weg kunnen er dus controles plaatsvinden op treinstations en luchthavens. Coördinator supportersbeleid Herjan Pullen waarschuwt de Ajax-aanhang nog maar eens via X door de mogelijke straffen op te sommen. "Dat alles omdat je Ajacied bent."

Het was overigens al enige tijd bekend dat Ajax geen supporters mag meenemen richting Marseille. Vanwege de hoge terreurdreiging in Frankrijk kan de politie niet instaan voor de veiligheid rondom het Europa League-duel, als er ook nog eens bezoekers uit Nederland in de gaten moeten worden gehouden.