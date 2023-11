Ajax-fans niet welkom bij cruciaal Europa League-affiche tegen Marseille

Donderdag, 16 november 2023 om 19:18 • Lars Capiau

Supporters van Ajax zijn niet welkom bij het uitduel met Olympique Marseille, zo communiceren de Amsterdammers via de clubkanalen. De Franse autoriteiten achten het niet veilig genoeg voor fans van de recordkampioen om aanwezig te zijn bij het Europa League-affiche.

"Volgens de Prefecture is er rondom de wedstrijd een grote kans op verstoringen van de Openbare Orde", melden de hoofdstedelingen op de clubsite.

"Daarnaast ligt het terreurdreigingsniveau in Frankrijk op het hoogste niveau, wat een grote impact heeft op de politiecapaciteit. Dit maakt dat men niet voldoende kan instaan voor de veiligheid van goedwillende Ajax-supporters."

Een noodverordening verbiedt het de Amsterdammers om naar Frankrijk af te reizen. "Vanaf woensdag 29 november 2023 om 12.00 uur tot en met vrijdag 1 december 2023 om 02.00 uur is het iedere persoon die beweert supporter van Ajax Amsterdam te zijn of zich als zodanig gedraagt, verboden het Orange Vélodrome-stadion te betreden en te circuleren."

"Het is daarnaast verboden te parkeren op openbare wegen in het 1e, 2e, 6e, 7e en 8e arrondissement van de gemeente Marseille", zo luidt de noodverordening.

Maandag schreef Ajax al dat het 'hoogst onzeker' was of de Amsterdammers aanwezig zouden mogen zijn. Daarvoor had een veiligheidsoverleg plaatsgevonden. De conclusie van dat overleg is dus dat het niet veilig genoeg is voor de Ajax-supporters om de wedstrijd te bezoeken.

Zonder de steun van de aanhang wacht de ploeg van John van 't Schip, dat laatste staat in de groepsfase, de zware klus om in Frankrijk koploper Marseille te verslaan. Met het oog op Europese overwintering is het een cruciaal duel voor de Amsterdamse equipe.