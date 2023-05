Ajax-fans maken oorlogsgebied van De Kuip: vernielingen en gruwelijke teksten

Maandag, 1 mei 2023

Op sociale media zijn foto's opgedoken van de staat waarin Ajax-fans de Kuip zondag hebben achtergelaten. Er zijn onder meer diverse toiletten en tribunestoeltjes vernield en walgelijke teksten op de muren gekalkt. De Ajax-aanhang richt zich daarbij tot Feyenoord, dat zondag niet eens tegenstander was in Rotterdam.

Op de beelden is te zien dat zowel de toiletten als de tribunes het mikpunt waren van de vernielingen. Deuren en toiletpotten zijn gesloopt en stoeltjes zijn van hun rugleuning ontdaan. De muren van de toiletten werden volgekalkt met teksten als '010 (het netnummer van Rotterdam, red.) heeft kanker' en 'Fuck 010'. Op talloze plekken zijn stickers van de F-side geplakt, de harde kern van Ajax.

Dus dan ben je een keer te gast en kan je jezelf van je beste kant laten zien.... eencellige: euh nee... lekker slopen... #kansloos #nooitmeertoelaten #KNVBbeker #DeKuip https://t.co/RDA2ghqy4L — PoekieKim (@PoekieKim) May 1, 2023

In 2022 deed zich al een soortgelijke situatie voor. Ook toen lieten de Ajax-fans een spoor van vernieling achter in het stadion van de aartsrivaal. De Kuip stuurde destijds de rekening, die zo'n 20.000 euro bedroeg, via de KNVB naar Ajax. Het moet nog duidelijk worden hoeveel de schade ditmaal bedraagt.

Politie: gemoedelijke sfeer na afloop, zo'n vijftig aanhoudingen

De sfeer rondóm de Kuip was na afloop wél gemoedelijk te noemen. Een politiewoordvoerder liet aan het Algemeen Dagblad weten dat er geen gekke dingen gebeurden, mede vanwege de vele agenten die op de been waren. In totaal zijn er zo'n vijftig supporters gearresteerd, vanwege uiteenlopende redenen.