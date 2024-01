Ajax-fans confronteren zaakwaarnemer Van Kooperen: ‘Ongelooflijke hypocriet!’

Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen is de gebeten hond op sociale media. De agent, die onder meer de belangen van Ajax-middenvelder Silvano Vos behartigt, was betrokken bij de deal van Jordan Henderson naar Amsterdam. Van Kooperen dropte eind augustus nog een bom door Ajax een koopclub te noemen nadat de club interesse toonde in Sivert Mannsverk, die uiteindelijk ook werd ingelijfd.

Met de interesse in Mannsverk zette Ajax destijds kwaad bloed bij Van Kooperen. Door de belangstelling, en vervolgens de komst van de Noorse middenvelder, had Vos in de ogen van zijn zaakwaarnemer weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax.

Van Kooperen ventileerde vervolgens zijn mening via X. “Ajax opleidingsclub -> koopclub", begeleid door een groen vinkje. De zaakwaarnemer heeft meerdere (voormalig) Ajacieden in zijn stal. Zo bracht hij afgelopen zomer Edson Álvarez naar West Ham United en stalde hij Jorge Sánchez bij FC Porto. Ook Jay Gorter en Steven Bergwijn laten hun belangen behartigen door Muy Manero, het agentschap van Fulco van Kooperen, Nathans vader.

Van Kooperen was deze week zelf betrokken bij de overgang van Henderson naar Ajax. Door de komst van de 33-jarige middenvelder zal het perspectief op speelminuten voor Vos in de hoofdmacht hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk slinken.

De zaakwaarnemer plaatste donderdagavond op X trots een presentatiefoto van Henderson, waarop hij ook zelf te zien is. Vele Ajax-fans waren er vervolgens snel bij om de agent te herinneren aan zijn eerdere tweet die hij plaatste toen Ajax interesse in Mannsverk toonde. “Zal Vos leuk vinden!”, valt er in de reacties te lezen, terwijl een ander schrijft: "Heb je je zakcentje weer ontvangen van je koopcluppie? Ongelooflijke hypocriet!”

Ajax opleidingsclub ? ?? koopclub ? — Nathan van Kooperen (@nvankooperen7) August 30, 2023

Vorige maand verklaarde Van Kooperen in gesprek met Het Parool zijn eerdere frustraties. Het emotionele bericht kwam volgens hem niet uit de lucht vallen. “Wij begeleiden Vos, die uit de eigen jeugd komt. Die ochtend kwam het bericht dat voor zijn positie een nieuwe buitenlandse speler was gekocht, Sivert Mannsverk.”

Van Kooperen had met toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat afspraken gemaakt over de positie van Vos. “Je handelt weleens uit emotie”, doelde de zaakwaarnemer van Vos op zijn bericht op X. “Met Sven Mislintat hadden we de afspraak dat er een plan was met Silvano en dat op zijn plek geen nieuwe spelers van buiten zouden komen. We waren onaangenaam verrast dat dit toch gebeurde.”



