Maandagmiddag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de voorrondes van de Europese toernooien. FC Twente (Champions League) en Ajax (Europa League én Conference League) zitten daarbij in de kokers. Als de Amsterdammers afrekenen met Panathinaikos, lonkt de Europa League. Bij een nederlaag spelen de hoofdstedelingen play-offs voor de Conference League.

FC Twente is om 12:00 als eerst aan de beurt. De Tukkers trappen dinsdagavond om 20:45 het tweeluik met RB Salzburg af, de ploeg van Pepijn Lijnders. Mocht de Nederlandse nummer drie van afgelopen seizoen winnend uit die strijd komen, treft het Rangers (Schotland), Slavia Praag (Tsjechië) of Union Saint-Gilloise (België).

Ajax rekende in de tweede voorrondes van de Europa League af met het Servische FK Vojvodina. Donderdag spelen de hoofdstedelingen de eerste van twee duels tegen het Griekse Panathinaikos.

Mocht Ajax dat tweeluik winnend besluiten, gaat de ploeg van Francesco Farioli met een geplaatste status de Europa League-koker in. De UEFA koppelde Ajax aan Groep 1, samen met drie andere teams met een geplaatste status: Qarabag / Ludogorets, FK Partizan / Lugano en RSC Anderlecht.

Die teams kan Ajax dus - voor de duidelijkheid - niet treffen. De Amsterdammers nemen het, als ze Panathinaikos dus verslaan, namelijk op tegen een team met een ongeplaatste status.

In Groep 1 zou dat een van de volgende vier tegenstanders betekenen: Besiktas, Dinamo Minsk (Wit-Rusland) / Lincoln Red Imps (Gibraltar), FC Petroclub (Moldavië) / The New Saints (Wales) of de winnaar van het tweeluik tussen Jagiellonia Bialystok (Polen) en FK Bodø/Glimt (Noorwegen).

Om 13:00 wordt geloot welke van deze ploegen Ajax zou treffen bij winst tegen Panathinaikos. Trips naar Wit-Rusland, Gibraltar of Moldavië behoren dus tot de mogelijkheden.

Conference League



Mocht Ajax toch stranden tegen de Grieken, wacht nog een voorronde in de Conference League. Daarbij kent Ajax als verliezer een ongeplaatste status en kent de recordkampioen vijf mogelijke tegenstanders.

Dat zijn: FC Heidenheim (Duitsland), RC Lens (Frankrijk), Omonoia (Cyprus) / Fehérvár (Hongarije), Trabzonspor (Turkije) / Rapid Wien (Oostenrijk) of Kopenhagen (Denemarken) / Baník Ostrava (Tsjechië).

De loting voor de voorronde van de Conference League vindt om 14:00 plaats, een uur later dus.