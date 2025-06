Ajax en Heitinga horen 'nee' bij invullen van nieuwe technische staf

Denny Landzaat wordt niet de assistent van John Heitinga bij Ajax, meldt De Telegraaf dinsdag. De voormalig Ajacied werd officieel benaderd door de leiding van de Amsterdamse club, maar een akkoord kon niet worden bereikt. Het Indonesische Berita Sepakbola Dunia meldde maandag dat Ajax bezig was met de komst van Landzaat.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker was speciaal afgereisd naar Japan, waar Indonesië, met Landzaat als assistent-bondscoach van Patrick Kluivert, een interland afwerkte. Beuker voerde in Osaka een gesprek met de oud-middenvelder, die vanwege contractuele verplichtingen niet aan de slag kan in Amsterdam als derde assistent

Ajax probeert nu Urby Emanuelson te benoemen als rechterhand van Heitinga. Het Algemeen Dagblad bracht maandag naar buiten dat hij in beeld is als individuele coach. Emanuelson, die met Heitinga samenspeelde bij Ajax, staat nu op de nominatie voor een functie als assistent.

Emanuelson doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 2005 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Vervolgens speelde hij 255 officiële wedstrijden voor Ajax. In die periode speelde hij ook enige tijd samen met Heitinga.

In 2011 werd Emanuelson verkocht aan AC Milan. In het verdere verloop van zijn carrière was hij actief voor onder meer Fulham, AS Roma en FC Utrecht. In de zomer van 2023 begon hij zijn trainerscarrière als assistent-trainer bij Jong Ajax.

Marcel Keizer is de eerste assistent van Heitinga bij het eerste elftal. Frank Peereboom, afgelopen seizoen hoofdcoach van Jong Ajax, schuift door naar de rol van tweede assistent. Pierre Tosch wordt als video-analist doorgeschoven naar de hoofdmacht en Harmen Kuperus is de nieuwe keeperstrainer.

De vertrokken Francesco Farioli bracht een volledig eigen technische staf met zich mee, en dus moeten veel posities binnen de staf opnieuw worden ingevuld. Ajax is achter de schermen druk bezig met het samenstellen van een team dat past bij de clubcultuur én de visie van Heitinga.