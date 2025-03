Ajax en Francesco Farioli krijgen heel goed nieuws voor Europa League-duel met Eintracht Frankfurt

Ajax kan donderdagavond beschikken over Matheus, zo maakt de club maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse doelman werd eerder niet ingeschreven voor de Europa League, maar is nu dus toch speelgerechtigd.

Donderdagavond moest Remko Pasveer het veld verlaten tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA tussen Ajax en Eintracht Frankfurt (1-2). Voor hem kwam Jay Gorter in de plaats, omdat Matheus niet werd ingeschreven voor de Europa League.

Ajax kocht afgelopen winter Oliver Edvardsen en Lucas Rosa van respectievelijk Go Ahead Eagles en Real Valladolid. Ook werd Davy Klaassen ingeschreven voor het hoofdtoernooi, maar daardoor was er geen plek op de lijst voor Matheus.

Toch is hij nu alsnog speelgerechtigd. Ajax-trainer Francesco Farioli liet op het persmoment na PEC Zwolle - Ajax al weten dat de Amsterdamse club ging proberen hem in te schrijven voor het duel in Duitsland, dat komende donderdag op het programma staat.



Matheus werd afgelopen winter op huurbasis overgenomen van SC Braga. Ajax heeft een koopoptie van 2,5 miljoen euro op de 32-jarige Braziliaan. Of die optie gelicht gaat worden, is nog niet bekend.