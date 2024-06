Ajax en Feyenoord grijpen naast peperdure Hutchinson: Ipswich breekt clubrecord

Ajax en Feyenoord grijpen naast Omari Hutchinson: Ipswich Town breekt clubrecord en betaalt grof geld aan Chelsea

Ipswich Town heeft zich verzekerd van de diensten van Omari Hutchinson, zo schrijven onder meer Fabrizio Romano en Simon Johnson van The Athletic. The Tractor Boys tasten daarvoor behoorlijk diep in de buidel.

Ipswich betaalt namelijk 22,5 miljoen pond - omgerekend 26,5 miljoen euro - aan Chelsea om nog langer over Hutchinson te mogen beschikken. In eerste instantie betaalt Ipswich twintig miljoen pond, waar het bedrag met bonussen nog kan oplopen tot 22,5 miljoen pond. Dat is een clubrecord, en behoorlijk ook.

Nog nooit eerder betaalde de club waarvan Kieran McKenna momenteel de trainer is namelijk meer dan 6,75 miljoen euro voor een speler. Met de televisiegelden van de Premier League is volgend jaar echter een heleboel meer mogelijk, financieel gezien.

En dus heeft Ipswich besloten om te wedden op een paard dat het al kent. Hutchinson verdedigde vorig seizoen namelijk ook al de blauw-witte clubkleuren en kent de club dus door en door. In 44 competitiewedstrijden kwam de twintigjarige creatieveling tot tien doelpunten en zes assists.

Ook Arsenal snoept overigens mee van de transfer. De Noord-Londenaren bedongen een doorverkooppercentage bij zijn transfer naar Chelsea in 2022. Ook the Blues hebben een doorverkooppercentage opgenomen bij de verkoop van Hutchinson.

Zowel Ajax als Feyenoord waren ook serieus geïnteresseerd in de diensten van de in Engeland geboren Jamaicaan. Een vraagprijs van ruim 25 miljoen is voor beide ploegen veel te gortig en dus is er al doorgeschakeld. Alternatieven voor de buitenpositie zijn daarom reeds in kaart gebracht.

Ajax liet het oog vallen op Fiorentina's Jonathan Ikoné, hoewel Tim van Duijn van Voetbal International die interesse enigszins afzwakte. Wat vaststaat is dat de Amsterdammers zich gaan versterken op de rechtsbuitenpositie.

Feyenoord gaat zich ondertussen in ieder geval versterken met Julián Carranza. De 24-jarige Argentijn is echter vooral een centrumspits, waardoor de Rotterdammers nog altijd op zoek zijn om de naar Newcastle United terugkerende Yankuba Minteh te vervangen.

