Ajax en FC Porto zijn er alsnog uit: Sánchez staat voor vertrek uit Amsterdam

Zondag, 27 augustus 2023 om 09:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:50

Jorge Sánchez staat alsnog voor een vertrek bij Ajax. FC Porto heeft de problemen rondom de transfer van de Mexicaanse verdediger met Ajax verholpen, zo meldt Fabrizio Romano. Sánchez reist in de komende dagen af naar Portugal om zijn medische keuring te ondergaan.

Er was al langer sprake van een mondeling akkoord tussen Ajax en Porto over een transfer van Sánchez, maar volgens Romano moesten een aantal details nog verder worden uitgewerkt. De genoemde problemen zouden inmiddels zijn verholpen.

Donderdag onthulde Mike Verweij van De Telegraaf al dat Porto op dat moment geen bankgarantie had overlegd. Ajax wil er zeker van zijn dat het geld wordt overgemaakt vanuit Portugal, en dat was de reden dat Sánchez donderdagavond nog aanwezig was bij het duel van Ajax met Ludogorets in de play-offs van de Europa League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Of de problemen die Romano zaterdag meldde ook te maken hebben met die bankgarantie, is niet bekend. Wel is duidelijk dat nu de overgang uiteindelijk toch doorgaat, er sprake is van een verhuur met optie tot koop. Daarnaast gaat Porto het volledige salaris van Sánchez overnemen, zo'n 900.000 euro netto. De rechtsback kan de definitieve overstap maken als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt voor Porto, dat dan een transfersom van 3,8 miljoen euro zal betalen.