Ajax en Alex Kroes in de wachtkamer: onderzoek van de AFM kan jaren duren

Onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen jaren duren. Dat vertelt Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM, na vragen van het ANP. De geschorste Alex Kroes lijkt daardoor niet op korte termijn duidelijkheid te hoeven verwachten.

Vorige week werd bekend dat Ajax zijn nieuwbakken algemeen directeur had geschorst wegens handelen in aandelen van de club met voorkennis. Kroes kocht kort voordat hij werd aangesteld als algemeen directeur aandelen Ajax. Toen wist hij al dat hij de nieuwe CEO van de Amsterdammers zou worden. De RvC van Ajax wil Kroes ontslaan.

Kroes is het hier absoluut niet mee eens en wil dat de AFM onderzoek gaat doen naar de kwestie. Zo’n onderzoek kan echter jaren duren. Van Geest wil niet vertellen of het onderzoek naar Kroes inmiddels is begonnen. “Ik kan niks zeggen over individuele gevallen.”

“We proberen onze onderzoeken binnen één of twee jaar af te ronden en als het simpele onderzoeken zijn, kan het sneller.” Hoelang een proces duurt hangt af van ‘de complexiteit’ van de casus, vervolgt Van Geest.

“Als we al een onderzoek afronden, dan kunnen betrokkenen nog in beroep gaan bij de rechter. En dan kan je dit circus ook nog in hoger beroep hebben”, aldus de bestuursvoorzitter.

Leden willen Van Praag ter verantwoording roepen

De leden van Ajax verzoeken de bestuursraad van de Amsterdamse club in een brief vriendelijk, doch dringend, om RvC-voorzitter Michael van Praag ter verantwoording te roepen, zo werd dinsdagochtend duidelijk. De leden zijn van mening dat Van Praag karaktermoord heeft gepleegd op Kroes.

“Wij zijn van mening dat de erevoorzitter publiekelijk zijn verontschuldigingen moet maken naar Alex, te meer omdat Alex een van ons is, hij is onderdeel van onze familie. Er is geen enkele rechtvaardiging te bedenken voor het gedrag van de voorzitter van de RvC en wij kunnen dit daarom ook niet accepteren.”

