Ajax draait fans warm voor Klassieker: Jordan Henderson draagt aanvoerdersband

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor De Klassieker, waar het mediateam van Ajax weer zijn best heeft gedaan om de fans warm te draaien.

In de video neemt Ajax zijn fans mee naar een ruimte vol standbeelden, met die van de Griekse god Ajax pontificaal in het midden. "Voor de geschiedenis. Voor de toekomst. De Klassieker", voorziet het mediateam het beeldwerk van tekst.

Een voor een gaat de camera de beeldhouwwerken voorbij. Sjaak Swart is als eerst aan de beurt, waarna ook Marco van Basten, Richard Witschge, Rafael van der Vaart, Lasse Schöne en Dusan Tadic volgen.

Allen speelden zij een historische rol in eerdere edities van De Klassieker. Dan worden alle standbeelden naast elkaar afgebeeld en verandert plots het beeld.

Francesco Farioli neemt de plek in van het standbeeld van Ajax en naast hem poseren ook Brian Brobbey, Davy Klaassen, Jordan Henderson (met aanvoerdersband), Kenneth Taylor en Josip Sutalo.