Ajax doet zaken met Liverpool en heeft Vítezslav Jaros officieel binnen

Vítezslav Jaros is speler van Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige Tsjechische doelman wordt voor één seizoen gehuurd van Liverpool. De Amsterdamse club heeft geen optie tot koop bedongen.

Jaros stond al enige tijd in de belangstelling van Ajax. John Heitinga werkte daarnaast een jaar met hem samen bij Liverpool en kreeg een goede indruk van de doelman. De trainer stond dan ook achter zijn tijdelijke komst.

"We zijn erg blij dat we Vitezslav naar Amsterdam hebben kunnen halen", aldus Alex Kroes. "Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij de nodige ervaring opgedaan en heeft hij als reservedoelman volop meegedraaid met de Engelse kampioen."

"Zijn meevoetballende vermogen als keeper is van erg hoog niveau, hij is atletisch, kan goed de ruimtes bespelen en is een rustpunt voor de achterhoede. Zijn komst betekent absoluut een kwaliteitsimpuls voor onze selectie."

Jaros wordt binnen Ajax gezien als een betrouwbare optie voor de korte termijn. De Tsjech maakte dit seizoen twee keer zijn opwachting voor Liverpool. Hij viel in de competitie in tegen Crystal Palace en kreeg een basisplaats tegen Brighton & Hove Albion in de League Cup.

Liverpool wil dat Jaros meer aan spelen toekomt en ziet Ajax, mede dankzij de deelname aan de Champions League, als een uitstekende plek om hem vlieguren te laten maken. Ook het feit dat de voetbalvisies van Arne Slot en Heitinga grotendeels overeenkomen speelt een rol in die beslissing.

Bij Liverpool had Jaros een hoop concurrentie. Alisson Becker lijkt ook komend seizoen zeker van zijn plek. Verder komt de Georgiër Giorgi Mamardashvili naar Anfield. Hij werd in de zomer van 2024 voor dertig miljoen euro overgenomen van Valencia en meteen weer verhuurd aan de club uit de sinaasappelstad.

Ajax kijkt ook nog naar Joeri Heerkens. De jeugdinternational van Oranje speelt momenteel in Tsjechië bij Sparta Praag en wordt als de ideale back-up gezien achter Jaros.

Jaros staat sinds 2017 onder contract bij Liverpool, dat hem destijds overnam van Slavia Praag. Hij werd sindsdien verhuurd aan St. Patrick's Athletic, Notts County, Stockport County en Sturm Graz, waar hij waardevolle ervaring opdeed.