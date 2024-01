Ajax doet met bod van 1 miljoen euro poging om vervanger Mikautadze in te lijven

Ajax heeft een bod van één miljoen euro uitgebracht op Julian Rijkhoff. Dat meldt Mike Verweij namens De Telegraaf maandagmiddag. Borussia Dortmund heeft het voorstel inmiddels in beraad.

Rijkhoff zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar Amsterdam, weet de ochtendkrant. Vanwege het gebrek aan perspectief verliet de aanvaller Ajax in de winter van 2021.

De jongeling, die in zijn tijd in Amsterdam als toptalent gold, heeft echter ook bij Dortmund nog geen kans in de hoofdmacht gekregen. En dus lonkt een hereniging tussen Rijkhoff en Ajax.

Met het aantrekken van Rijkhoff zou Ajax het gat weer opvullen dat het vertrek van Georges Mikautadze achterliet. De Georgiër verkaste in de winterwindow naar FC Metz, wat ook een optie tot koop bedongen heeft.

Rijkhoff heeft bij Die Schwarzgelben nog een contract tot medio 2026. Verweij meldt dat de Amsterdammers in het aanbod ook bonussen en een doorverkooppercentage hebben opgenomen.

Als de hoofdstedelingen Rijkhoff binnenhengelen, troeft het volgens Verweij onder meer FC Barcelona af. Ook de Spaanse grootmacht zou de komst van Rijkhoff wel zien zitten.



