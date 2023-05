Ajax doet geen vergelijkbaar voorstel en verliest grote belofte aan buitenland

Vrijdag, 26 mei 2023 om 17:14 • Jeroen van Poppel

Juwensley Onstein kiest voor een vertrek bij Ajax. De vijftienjarige verdediger laat via Instagram weten De Toekomst te verruilen voor een avontuur in het buitenland. Onstein kan kiezen uit diverse aanbiedingen en zal spoedig bekendmaken op welke club zijn keuze gevallen is.

"Ik heb besloten om weg te gaan bij Ajax", laat Onstein weten. "Ik wil Ajax, mijn ploeggenoten en trainers op De Toekomst bedanken voor vier prachtige jaren. Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden op het volgende hoofdstuk in mijn carrière. Ik houd jullie op de hoogte." Onstein kwam in 2019 terecht in de jeugdopleiding van Ajax, dat de geboren Arnhemmer oppikte bij Vitesse.

Ajax wilde Onstein graag behouden, maar was niet bereid om de verdediger een profcontract aan te bieden. In het buitenland kreeg Onstein dat wel aangeboden. Daar zal hij een contract ondertekenen voor drie seizoenen, weet Ajax Showtime. Verschillende clubs uit Portugal, Duitsland, Italië en België toonden belangstelling om Onstein weg te halen uit Amsterdam.

Volgens jeugdwatcher Thijs Zwagerman van Ajax Showtime behoort de linksbenige centrumverdediger tot de top van zijn lichting in Amsterdam. Onstein draagt regelmatig de aanvoerdersband van zijn clubelftal en groeide in Amsterdam ook uit tot jeugdinternational voor Oranje.