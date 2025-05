Ajax-doelwit houdt hoop op transfer naar Amsterdam: 'We zijn altijd blijven praten'

Real Valladolid kende een seizoen om zeer snel te vergeten. Pucela eindigde kansloos onderaan in LaLiga, waarin het slechts zestien punten behaalde. Eén van de weinige lichtpuntjes in het team was Raúl Moro, die afgelopen winter heel dicht bij een transfer naar Ajax was. De rechtspoot blikt terug op die mislukte transfer en houdt de deur open voor een mogelijke zomerse overstap.

Bij Ajax kreeg men rond de jaarwisseling te maken met een groot probleem. Mika Godts was de vaste én enige linksbuiten nadat de club besloot reservelinksbuiten Chuba Akpom te verhuren aan Lille OSC. Steven Bergwijn vertrok de transferwindow daarvoor al.

Ajax moest met spoed op zoek naar een nieuwe linksbuiten en zag in Moro de ideale kandidaat. De 22-jarige vleugelaanvaller, die voornamelijk op links speelt, raakte echter vlak voor de zeker lijkende transfer geblesseerd.

In Amsterdam had met behoefte aan directe versterking en dus ging er, in ieder geval voorlopig, een streep door de transfer en werd Oliver Edvardsen opgehaald bij Go Ahead Eagles. In een interview met Mundo Deportivo wordt Moro gevraagd naar zijn toekomst, die normaliter niet in LaLiga 2 ligt.

"Ik heb nog niets besloten", laat Moro weten. "Het gaat goed met mij in Valladolid. Ik heb nog een contract voor drie jaar en voorlopig denk ik nergens anders aan." Wel blikt Moro terug op zijn mislukte transfer naar Ajax. "Het was iets waar iedereen, mijn zaakwaarnemers en familie, positief over was."

"Toen kwam de blessure en werden de zaken ingewikkeld. Uiteindelijk heb ik het besluit van de club gerespecteerd. Maar eerlijk gezegd was het voor mij een heel mooie optie." Moro houdt hoop op een overstap naar de recordkampioen van Nederland.

"We zijn altijd blijven praten, maar ik denk niet dat er enige beweging zal komen totdat het EK (Onder 21, red.) voorbij is. Er kunnen daar belangrijke dingen gebeuren, afhankelijk van de rol die we spelen. Op dit moment staat alles stil", aldus Moro.