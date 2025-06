Ajax denkt opnieuw aan komst van offensief toptalent uit België

Anderlecht-aanvaller Jayden Onia Seke (16) geniet belangstelling van Ajax. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag.

Volgens het Vlaamse dagblad staat Onia Seke op de radar van Ajax. Na Mika Godts, Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Ethan Butera en Martin Henrion willen de Amsterdammers opnieuw een Belgisch talent contracteren.

Wel benadrukt men in België dat er nog geen onderhandelingen gaande zijn. Onia Seke ligt nog tot medio 2027 vast bij Anderlecht.

Onia Seke zou bij Ajax staan op ‘de lijst met interessante profielen’. De rechtspoot speelt zijn wedstrijden het liefst vanaf de linkerflank.

In het afgelopen seizoen werd Onia Seke de jongste debutant ooit in het Belgische profvoetbal. Hij was 15 jaar, 3 maanden en 8 dagen oud tijdens zijn debuut voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Inmiddels heeft Onia Seke twaalf wedstrijden gespeeld op het tweede niveau van België. Hij wacht nog op zijn debuut namens de hoofdmacht.

Onia Seke wordt gezien als een van de grootste aanvallende talenten van zijn land. Bij België Onder 16 draagt hij de aanvoerdersband.