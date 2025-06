'Ajax denkt aan komst middenvelder Liverpool die heldenrol vertolkte in EK-finale'

Tyler Morton heeft over belangstelling niets te klagen, zo kort na het veroveren van de Europese titel met Jong Engeland. De 22-jarige middenvelder wordt door talloze clubs in Europa gevolgd, zo onthult The Times maandag.

Morton denkt serieus na over een vertrek bij Liverpool en onder meer Ajax houdt de situatie rondom de jeugdinternational in de gaten. Er is sowieso concrete interesse van Sporting Braga, terwijl ook West Ham United en Club Brugge aan Morton worden gelinkt.

Braga staat tegenwoordig onder leiding van Carlos Vicens, voormalig assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. De Portugese club gaat Europa League-voetbal spelen, mits de voorrondes worden doorgekomen.

Bij Ajax krijgt Morton, indien hij naar Amsterdam vertrekt, te maken met John Heitinga. De nieuwe hoofdtrainer kent de middenvelder van zijn jaar als assistent van Arne Slot bij Liverpool.

Morton leek een jaar geleden op weg naar Bayer Leverkusen, maar er ging uiteindelijk een streep door de verhuurperiode. De controleur bleef bij Liverpool en sloot het seizoen af met slechts 761 speelminuten in alle competities.

Wat niet bepaald niet was een operatie aan de schouder, halverwege het seizoen. Morton kwam sterk terug en maakte indruk op het jeugd-EK in Slowakije. Hij tekende in de finale tegen Jong Duitsland voor de assist op de winnende goal van Jonathan Rowe.

Morton tekende in januari 2023 een langjarig contract bij Liverpool. Ajax moet dus met een transfersom over de brug komen, mocht de interesse in de middenvelder worden doorgezet.