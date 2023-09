‘Ajax denkt aan duo als tijdelijke vervangers voor ontslagen Mislintat’

Maandag, 25 september 2023 om 23:42 • Jeroen van Poppel

Ajax gaat gedurende de komende winterse transferperiode vermoedelijk werken met een 'plakbandconstructie', zo meldt het Algemeen Dagblad. Voorlopig zal er geen opvolger voor de lange termijn binnengehaald kunnen worden voor de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. Ajax kijkt naar een tijdelijke interne oplossing, met mogelijk een rol voor technisch manager Klaas-Jan Huntelaar en hoofdscout Kelvin de Lang.

Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur die werd weggekaapt bij AZ, zal onder geen beding eerder kunnen beginnen dan medio maart. De Alkmaarders houden Kroes strikt aan het concurrentiebeding dat in zijn contract stond. De enige manier voor Ajax om daar onderuit te komen zou niet een afkoopsom zijn van miljoenen euro's, maar een pakket met afspraken. AZ heeft geen behoefte aan geld, maar wel aan zekerheid dat de Amsterdammers in de toekomst geen personeel blijven wegkapen uit Alkmaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax en AZ zijn echter niet tot een akkoord gekomen en dus moet de club het voorlopig doen zonder Kroes. Als tijdelijke oplossing is Jan van Halst gepromoveerd van voetbalcommissaris tot algemeen directeur. Van Halst zal de club normaal gesproken verlaten zodra Kroes begint, omdat de oud-middenvelder anders in de RvC (deels) zijn eigen beleid zou moeten gaan toetsen.

Na het ontslag van Mislintat is Van Halst de enige man in de directie met een voetbaltechnische achtergrond. Voor het aanstellen van een nieuwe td is Ajax voor een groot deel aangewezen op de kennis van Van Halst. Die wenst niet over zijn eigen graf te regeren en zal vermoedelijk geen nieuwe td aanstellen voor de lange termijn. Die zal pas komen nadat Kroes begonnen is aan zijn klus bij Ajax.

Een interne oplossing voor de winterse transferperiode ligt daarmee voor de hand. Huntelaar werd door de aanstelling van alleenheerser Mislintat alleen verantwoordelijk voor de jeugdcontracten, maar had vorig jaar samen met de ontslagen Gerry Hamstra een prominentere rol in het aankoopbeleid. Binnen Ajax heerst volgens het AD bewondering voor de manier waarop De Lang zich manifesteert in zijn eerste maanden. De hoofdscout, die werd weggehaald bij Manchester City, nam een indrukwekkend netwerk mee naar Amsterdam.