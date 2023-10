'Ajax denkt aan buitenlandse trainer om Van 't Schip op te volgen'

Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldt Het Parool. De verwachting is dat John van 't Schip komende week het stokje gaat overnemen van interim-hoofdcoach Hedwiges Maduro, maar ook die aanstelling zou van tijdelijke aard zijn.

Volgens de Amsterdamse krant was Ajax het liefst zelfs nog enige tijd doorgegaan met Maurice Steijn. Binnen de clubleiding leefde de hoop dat de Hagenees enkele goede resultaten zou boeken, waardoor er langer gewacht kon worden met het naar voren schuiven van 'tussenpaus' Van 't Schip.

Na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3) zag onder meer Louis van Gaal het echter niet zitten om Steijn langer aan te houden als hoofdtrainer en dus werd er afscheid genomen van de man die het bij Sparta Rotterdam nog zo goed had gedaan.

Naar alle waarschijnlijkheid zit Van 't Schip op 2 november voor het eerst op de bank bij Ajax, als de ploeg het opneemt tegen de enige ploeg die de Amsterdammers momenteel onder zich weten te houden in de competitie: FC Volendam.

Kroes is echter niet van plan lang gebruik te gaan maken van de trainersdiensten van Van 't Schip. Hij hoopt op 1 januari officieel te mogen aantreden als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA en zal dan de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester intensiveren. Met de aanstelling van de voormalig PEC Zwolle-coach heeft Kroes slechts meer tijd gekocht voor zijn missie.

In zijn zoektocht overweegt de directeur in spe iets te doen wat al sinds de jaren 90 niet meer gebeurde bij Ajax: een buitenlandse trainer aanstellen. De Deense Morten Olsen was tussen 1997 en 1998 de laatste niet-Nederlandse oefenmeester in Amsterdam.

De reden dat Kroes naar buitenlandse coaches kijkt is simpel: de voor de hand liggende Nederlandse opties zijn bezet. Peter Bosz is een van die trainers, maar hij tekende afgelopen zomer bij PSV, terwijl ook Ajax een vacature voor het hoofdtrainerschap open had staan.