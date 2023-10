Ajax definitief akkoord met Van 't Schip; volledige invulling staf is bekend

Zondag, 29 oktober 2023 om 21:24 • Bart DHanis • Laatste update: 21:41

Ajax heeft een akkoord bereikt met John van ‘t Schip, zo schrijft het Algemeen Dagblad zondagavond. Van ‘t Schip maakt het seizoen definitief af als interim-trainer. Hij wordt bijgestaan door Michael Valkanis en staat maandag voor het eerst voor de groep.

Volgens het AD blijven naar verwachting Hedwiges Maduro en Said Bakkati aan als assistent-trainers van de Amsterdamse club. Van ‘t Schip gaat dus met drie assistenten het tij proberen te keren.

De 59-jarige oefenmeester neemt het stokje over van Maurice Steijn. Het contract van Steijn werd maandagavond in goed overleg ontbonden, nadat de Haagse oefenmeester niet meer door wilde met Maduro en Steven Berghuis.

Van ‘t Schip zou sowieso al op 1 november in dienst treden bij Ajax. De voormalig speler van de Amsterdamse club zou als technisch directeur samen met Klaas-Jan Huntelaar het werk van de ontslagen Sven Mislintat opvangen.

Er wacht Van ‘t Schip een flinke kluif in de Johan Cruijff ArenA. Ajax ging zondagmiddag met 5-2 onderuit bij PSV en is hekkensluiter in de Eredivisie. Ook in de Europa League gaat het niet van harte. Ajax heeft twee punten uit drie duels en staat ook in die poule onderaan.

In het verleden gaf de nieuwe coach van Ajax 1 al verspreid over meerdere periodes invulling aan diverse functies binnen Ajax. Tussen 1981 en 1992 was hij speler van Ajax en werd in 1997 jeugdtrainer. Vier jaar later werd hij assistent van Co Adriaanse.

In 2009 was Van ‘t Schip interim-trainer in Amsterdam na het ontslag van Marco van Basten. Ook als (assistent-)bondscoach heeft Van ‘t Schip ervaring. Tussen het EK 2004 en het EK 2008 was hij assistent bij het Nederlands elftal. Verder zwaaide hij de scepter bij de Griekse nationale ploeg tussen 2019 en 2021.

In juli 2017 werd Van ’t Schip bij PEC Zwolle aangesteld als opvolger van Ron Jans. In zijn eerste maanden als coach verraste de oefenmeester vriend en vijand, maar na de winterstop van het vorige seizoen ging het bergafwaarts. Onder leiding van Van ’t Schip gleed PEC Zwolle in 2018 af van de vierde naar de vijftiende plaats in de Eredivisie. In december 2018 werd hij ontslagen.