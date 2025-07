Ajax deelt heugelijk nieuws: 'Voelt als een van de modernste stadions van Europa'

De Johan Cruijff ArenA en hoofdhuurder Ajax hebben hun reeds langlopende samenwerking verlengd. Per 1 juli 2025 treden er vernieuwde afspraken in werking, waarmee de club en het stadion nog eens minimaal vijftien jaar aan elkaar verbonden blijven.

Ajax verruilde De Meer in 1996 voor de Amsterdam ArenA, dat in oktober 2017 werd omgedoopt tot de Johan Cruijff ArenA. “Wat bijna dertig jaar geleden begon, groeit nu uit tot een nog krachtigere samenwerking”, schrijft Ajax.

“De Johan Cruijff ArenA blijft het thuis van Ajax, vanuit het vertrouwen dat Ajax en de ArenA elkaar naar een hoger niveau tillen. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten – in stadionontwikkeling, exploitatie en maatschappelijke impact.”

Algemeen directeur Menno Geelen is zeer te spreken over de hernieuwde samenwerking. “We zetten onze samenwerking met plezier voort. We spelen nu bijna dertig jaar in de ArenA, maar nog altijd voelt het – dankzij de continue ontwikkeling – als een van de modernste stadions van Europa.”

“Bovendien is de ArenA in al die jaren uitgegroeid tot het stadion dat voelt als thuis. Onder andere door de naamswijziging naar de Johan Cruijff ArenA, de successen die we er behaald hebben en de unieke wedstrijden die we er met onze supporters beleefd hebben."

Tanja Dik, algemeen directeur Johan Cruijff ArenA, is eveneens dik tevreden. “Wij kijken uit naar het vervolg van onze prettige samenwerking. Wij zijn en blijven het huis van Ajax. We hebben daarnaast een mooi, gezamenlijk doel: het bieden van een ongeëvenaarde beleving voor de supporter, nu en in de toekomst.”

“De vernieuwde afspraken zijn gestoeld op jarenlange ervaring, maar bieden tegelijkertijd volop ruimte voor vernieuwing, efficiëntie en verdere ontwikkeling van het stadion, de exploitatie en maatschappelijke initiatieven”, aldus Dik.