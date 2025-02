Ajax deelt contractverlenging uit en kiest onmiddellijk voor verhuur

Ajax gaat een nieuwe contractverlenging uitdelen, zo weet Voetbal International dinsdag te melden. Eerder op de dag werd bekend dat Gerald Alders op huurbasis naar FC Twente vertrekt, en nu spreken de Amsterdammers het vertrouwen uit met een nieuwe verbintenis.

Alders gaat zijn handtekening zetten onder een akkoord dat hem tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA houdt. Volgens de berichtgeving heeft de clubleiding in Amsterdam vertrouwen in de kwaliteiten van de verdediger, die nog wel verder zou moeten rijpen voordat hij een rol van betekenis kan gaan spelen bij Ajax.

In Ajax 1 heeft Alders namelijk Anton Gaaei voor zich, terwijl de kans groot is dat ook Lucas Rosa nog naar Amsterdam gehaald wordt. In Enschede zal hij meer perspectief hebben op speeltijd.

De Amsterdamse rechtsback zat afgelopen zondag nog op de bank tijdens het gewonnen thuisduel met Feyenoord (2-1 winst). Alders moet zijn officiële debuut namens de hoofdmacht nog maken.

Bij Twente wordt Alders de vierde versterking deze maand, na Naci Ünüvar, Arno Verschueren en Taylor Booth. Zij werden allen definitief overgenomen van hun vorige werkgever.

Alders, die voornamelijk als rechtsback speelt maar ook als linksachter uit de voeten kan, was een vaste basisklant bij Jong Ajax. De negentienjarige verdediger speelde in elk duel mee en deed dat bijna altijd vanuit de basis.

In totaal speelde Alders 39 officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is jeugdinternational van Nederland Onder 19.