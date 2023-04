Ajax deelt contract uit tot medio 2027: ‘Na de zomer starten bij het eerste’

Dinsdag, 25 april 2023 om 20:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:40

Ajax heeft het contract van Christian Rasmussen opengebroken en verlengd. De spits ligt nu tot medio 2027 vast. De vorige verbintenis van de Deen liep volgend jaar zomer af. Rasmussen maakte in 2019 de overstap van FC Nordsjælland naar Ajax en speelde sindsdien drie keer in de hoofdmacht in alle competities.

Rasmussen toont zich in gesprek met AjaxTV content met zijn nieuwe contract. "Ik ben heel blij met dit moment en het is voor mij goed dat ik dit contract mag ondertekenen. Ik heb veel in Jong Ajax gespeeld, en de volgende stap is naar het eerste elftal. Deze stap moet ik nu gaan maken", aldus Rasmussen, die John Heitinga goed kent van zijn tijd bij Jong Ajax. "Ik deed het goed bij Jong Ajax en toen ging de trainer naar het eerste elftal. Ik wilde hem volgen, maar raakte geblesseerd. Ik hoop dat ik volgend seizoen onder hem kan spelen."

De Deen hoopt de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. "Ik wil speelminuten in het eerste elftal gaan maken en goed met hen gaan trainen. Dan moet ik laten zien hoe goed ik ben voor het team. Het is het plan om na de zomer bij Ajax 1 te starten, maar ik moet eerst dit seizoen goed zien af te sluiten. Daarna hoop ik na de zomer met het eerste elftal te gaan trainen."

Rasmussen speelt zijn wedstrijden tot dusver vooral in het beloftenteam. Sinds zijn komst naar Ajax kwam hij tot 77 officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij zestien keer te scoren en fungeerde hij acht keer als aangever. Bij het eerste elftal mocht hij drie keer opdraven. Twee keer in de Eredivisie, één keer in de TOTO KNVB Beker. Rasmussen genoot het grootste gedeelte van zijn jeugdopleiding bij Nordsjælland.