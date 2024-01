Ajax concurreert met Tottenham om ‘een van grootste talenten van Servië’

Ajax volgt de ontwikkelingen van de veertienjarige Nebojsa Grujic nauwgezet. De Amsterdammers zouden het Servische toptalent dolgraag aan de jeugdopleiding toevoegen, weet Ajax Showtime. Een overgang is echter nog allesbehalve dichtbij: half Europa heeft het vizier op Grujic gericht.

Grujic, een linkspoot die op alle posities in de aanval uit de voeten kan, heeft als tiener al talloze accolades op zijn naam staan. Zo werd hij op toernooien in Rusland en Italië al tot beste speler uitgeroepen en is hij namens Rode Ster Belgrado Onder 15 topscorer in de nationale competitie en topscorer aller tijden van Servië Onder 15.

Daarom hebben meerdere Europese clubs Grujic op hun lijstje staan. Naast Ajax hengelen ook Tottenham Hotspur, Fiorentina, KRC Genk, Benfica en Red Bull Salzburg naar de komst van het toptalent.

Het is vooralsnog niet bekend wie de beste papieren heeft om Grujic vast te leggen. Omdat hij nog geen profcontract heeft, hoeven clubs alleen een opleidingsvergoeding te betalen.

Spitsuur op De Toekomst

Er is deze transferwindow veel reuring in de jeugdopleiding bij Ajax. Zo vertrok Stanis Idumbo Muzambo al naar Sevilla en lijkt ook Gabriel Misehouy het niet eens te worden over een contractverlenging.

Ajax wil Misehouy graag langer binden, maar wil de toezeggingen op speeltijd die de middenvelder verlangt niet doen. Daarom traint Misehouy tot nader order niet meer mee met de A-selectie.

Wie juist terug te keren lijkt op De Toekomst, is Julian Rijkhoff. Ajax is druk bezig om zijn voormalig pupil terug te halen van Borussia Dortmund, waar Rijkhoff drie jaar geleden naar vertrok. Ajax zal echter diep in de buidel moeten tasten: een bod van één miljoen euro werd al door de Duitsers naar de kliko verwezen.

