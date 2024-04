Ajax-commissaris Mosman lastiggevallen op werk en ‘emotioneel flink geraakt’

Annette Mosman, lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax is lastiggevallen op haar werk, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. De commissaris, ook werkzaam als bestuursvoorzitter bij pensioenbelegger APG, zag op de muren van het kantoorpand 'RvC out' en 'Mosman out' gekalkt worden.

Het voorval vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag, bericht Verweij. Naar verluidt werd de graffiti al snel verwijderd van de muren.

Ajax, dat geen 'inhoudelijk commentaar' wil geven op het incident, gaat ervan uit dat dit een eenmansactie was en geen gecoördineerd collectief wangedrag, zo formuleert De Telegraaf.

Dat heeft er mee te maken dat de supportersverenigingen van de Amsterdammers het initiatief niet 'geclaimd' hebben op de socialemediakanalen. Bronnen melden aan de ochtendkrant dat Mosman ’emotioneel flink geraakt’ is door de actie en spreken schande van de bekladding.

De bekladding is een directe reactie op de schorsing van Alex Kroes, die dinsdagochtend uit zijn functie als algemeen directeur ontheven werd door de RvC. Kroes wordt verdacht van het handelen met voorkennis.

Op 26 juli 2023, de dag dat hij te horen kreeg dat hij de nieuwe algemeen directeur zou worden, schafte Kroes 17.500 aandelen aan. Dat is handelen met voorkennis, wist ook RvC-voorzitter Michael van Praag.

"Als jij weet dat je CEO van een beursgenoteerd bedrijf wordt en je koopt aandelen zonder dat andere aandeelhouders weten dat jij CEO wordt, dan is dat handelen met voorkennis", liet hij door de NOS eerder optekenen.

