'Ajax brengt officieel bod uit op Ivano Baric'

Ajax heeft zich officieel gemeld bij NK Osijek voor de talentvolle Ivano Baric, zo meldt althans het Kroatische Index. De achttienjarige aanvaller geldt als een van de grootste beloften van het land en was afgelopen seizoen topscorer van de Kroatische Onder 19-competitie. De Amsterdammers hopen de spits vroegtijdig los te weken bij Osijek, dat hem nog tot de zomer van 2027 onder contract heeft.

Baric maakte het afgelopen seizoen indruk met negentien doelpunten in de Kroatische 1. NL voor junioren, waarmee hij topscorer werd van de competitie. Over alle toernooien opgeteld kwam hij zelfs tot 21 treffers in 30 optredens.

De jonge spits maakte zijn officiële debuut in het eerste elftal van Osijek op 18 augustus 2024, tijdens een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Gorica. Toen viel hij vlak voor tijd in.

Een maand later speelde hij opnieuw een paar minuten in het bekerduel tegen Varteks, dat met 3-1 werd gewonnen. Ook daarin viel hij laat in. Desondanks staat zijn ster al een tijd in de jeugdopleiding van Osijek in de hoogste stand.

Baric speelt al sinds 2014 bij de club, toen hij op zevenjarige leeftijd overkwam van Mladost Vođinci. In februari van dit jaar zette hij zijn eerste profcontract bij Osijek op papier, wat hem tot de zomer van 2027 aan de club bindt. Ondanks zijn jonge leeftijd en beperkte ervaring op seniorenniveau, wordt hij gezien als een van de meest veelbelovende spitsen van Kroatië.

Het is niet bekend hoe hoog het bod van Ajax precies is, maar duidelijk is dat de club er snel bij wil zijn om Baric in te lijven. Waarschijnlijk zou de jongeling in eerste instantie moeten aansluiten bij Jong Ajax.