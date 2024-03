Ajax breekt op rampavond tegen Aston Villa beschamend clubrecord

Ajax is donderdagavond pijnlijk uitgeschakeld in de Conference League door Aston Villa (4-0) en heeft daarbij een weinig eervol clubrecord gebroken. Sivert Mannsverk pakte in de 66ste minuut zijn tweede gele kaart en dus rood. Het was voor Ajax al de vijfde rode kaart in Europees verband dit seizoen. De club pakte nooit meer rode kaarten in een Europees seizoen.

Ajax ging in Engeland kansloos ten onder. Na een gelijkspel in het eerste duel met Aston Villa (0-0) reisde Ajax met hoop af naar Birmingham. De Eredivisionist was echter totaal niet opgewassen tegen Aston Villa. De Engelsen wonnen met 4-0 dankzij doelpunten van Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Duran en Moussa Diaby.

Mannsverk pakte al in de veertiende minuut geel. De Noorse middenvelder kreeg die kaart voor een forse, vrij hoge tackle op de voet van Diaby. Na ruim een uur spelen hield Mannsverk vast bij Duran, waardoor hij voortijdig moest gaan douchen.

In de studio van ESPN wordt gediscussieerd over de rode kaart. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Mannsverk niet gewisseld had moeten worden. Marciano Vink vindt dat te makkelijk. "Als een trainer iedere speler met een gele kaart moet gaan wisselen... Er zijn ook spelers die een wedstrijd met geel op zak kunnen uitspelen", aldus Vink.

Kenneth Perez sluit zich aan bij Vink. "Ik ben het met Marciano eens. Als je elke keer moet gaan wisselen bij geel, dan houd je geen spelers meer over."

Vink zoekt de fout meer bij Mannsverk. "Waarom zou je hier gaan vasthouden bij Duran als je al geel op zak hebt?", vraagt Vink zich af. De ingevallen spits van Villa dreigde zonder ingreep van Mannsverk op de keeper van Ajax af te gaan stormen. "Een goede speler houdt hier niet vast als hij weet dat hij al in de gevarenzone zit qua kaarten."



