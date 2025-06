'Ajax blijft zeer geïnteresseerd in gedroomde aanwinst voor de voorhoede'

Ajax blijft aandringen in de jacht op de handtekening van zijn gewenste nieuwe vleugelspeler. Raúl Moro, die afgelopen winter al in de concrete belangstelling stond van de Amsterdammers, wordt nog steeds gezien als ideale nieuwe versterking. Dit meldt Mundo Deportivo.

De Catalaanse krant schrijft dat Ajax Real Valladolid-ster Moro niet is vergeten. "Ondanks de mislukte onderhandelingen blijft de nummer twee van Nederland aandringen voor de huidige speler van Pucela, waar hij nog een contract heeft tot medio 2028."

De Amsterdammers zijn echter niet de enigen die interesse hebben in de 22-jarige rechtspoot. Espanyol, waar Moro een deel van zijn jeugdopleiding genoot, heeft namelijk ook interesse in de linksbuiten. De club wil de aanstaande transfersom voor de naar FC Barcelona vertrekkende Joan García deels uitgeven aan Moro. Osasuna hengelt al langere tijd naar zijn diensten.

Moro zei een week geleden te balen van zijn geklapte transfer Ajax, dat een streep zette door zijn komst op het moment dat Moro vrij zwaar geblesseerd raakte. De Amsterdammers hadden direct behoefte aan een linksbuiten en schakelden door naar Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles.

"Ik heb nog niets besloten", liet Moro weten. "Het gaat goed met mij in Valladolid. Ik heb nog een contract voor drie jaar en voorlopig denk ik nergens anders aan." Moro dacht wel even aan Ajax, toen hij werd gevraagd naar de geklapte deal. "Het was iets waar iedereen, mijn zaakwaarnemers en familie, positief over was."

"Toen kwam de blessure en werden de zaken ingewikkeld. Uiteindelijk heb ik het besluit van de club gerespecteerd. Maar eerlijk gezegd was het voor mij een heel mooie optie." Moro zei hoop te houden op een overstap naar de recordkampioen van Nederland.

"We zijn altijd blijven praten, maar ik denk niet dat er enige beweging zal komen totdat het EK (Onder 21, red.) voorbij is. Er kunnen daar belangrijke dingen gebeuren, afhankelijk van de rol die we spelen. Op dit moment staat alles stil", aldus Moro.