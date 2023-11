Ajax-fans mogen zich verheugen op rentree: ‘Ooit zal ik weer terugkeren’

Dinsdag, 7 november 2023 om 18:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:40

Davy Klaassen is ervan overtuigd dat hij ooit een terugkeer zal maken bij Ajax. Dat vertelt de dertigjarige middenvelder in ‘Davy Klaassen: Ajacied in Milaan’, een special van Ajax TV. Klaassen kwam gedurende twee periodes voor Ajax uit, maar vertrok afgelopen zomer vlak voor het einde van de transferperiode naar Internazionale.

Tijdens de eerste maanden onder trainer Maurice Steijn moest Klaassen het vooral met invalbeurten doen. Ajax gaf aan graag door te willen met de middenvelder, maar ook mee te zullen werken als Klaassen zelf graag wilde vertrekken. Uiteindelijk gebeurde dat, op 1 september.

“Het begon een beetje eind vorig seizoen dat ik het gevoel kreeg dat Ajax een andere weg in wilde slaan”, blikt Klaassen terug. “Hierdoor dacht ik toch aan een mogelijke transfer. Er waren genoeg clubs waarvoor ik Ajax niet wilde verlaten, maar Inter kon ik niet laten lopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De interesse van Inter kwam voor Klaassen enigszins onverwachts, vertelt hij. “Maar vanaf het begin waren we allebei (hij en zijn vriendin, red.) enthousiast. Milaan is echt een hele mooie stad en Inter ook een mooie club in een goede competitie. Ik stond er wel voor open om nog naar een ander land te gaan, maar Ajax is toch Ajax.”

Klaassen maakte in 2011 zijn debuut voor het eerste van Ajax. Na zes jaar, waarvan een groot deel als belangrijke basiskracht, maakte hij in 2017 de overstap naar Everton. Dat werd echter geen succes: na een jaar vertrok hij naar Werder Bremen, om vervolgens in 2020 weer terug te keren bij Ajax.

Hoe kijkt de 41-voudig international terug op de afgelopen drie jaar in Amsterdam? “Toch wel heel goed”, vertelt hij. "Het laatste jaar was misschien minder, dat was gewoon geen fijn jaar uiteindelijk. Maar in die drie jaar samen zijn we toch twee keer kampioen geworden en hebben we de beker gewonnen.”

Al met al heeft Klaassen dus een mooie tijd gehad bij Ajax, ook in zijn tweede periode. “Het was niet alleen maar positief, maar mijn gevoel is wel overheersend positief. Maar uiteindelijk blijft Ajax gewoon mijn club, en zal ik daar altijd weer terugkomen. In welke rol dan ook.”