Ajax bevestigt vertrek verdediger Jorge Sánchez en lijkt verlies op de koop toe te nemen

Ajax neemt definitief afscheid van Jorge Sánchez, zo maken de Amsterdammers donderdag officieel wereldkundig. De Mexicaanse verdediger had een contract tot medio 2026 bij Ajax, maar vertrekt twee jaar eerder al uit de Johan Cruijff ArenA. Sánchez gaat verder bij Cruz Azul uit zijn vaderland.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde begin juni dat Ajax drie miljoen euro overhoudt aan de definitieve verkoop van Sánchez, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan FC Porto. Ajax zelf doet geen mededelingen over de definitieve transfersom.

De 26-jarige Sánchez werd in 2022 voor vijf miljoen euro overgenomen van Club América, waardoor Ajax verlies lijkt te lijden. Zijn debuut volgde op 28 augustus van dat jaar, in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Sanchez kwam in totaal 26 keer in actie namens Ajax, dat hem uitzwaait met drie goals achter zijn naam.

Cruz Azul toonde afgelopen winter volgens de Mexicaanse tak van ESPN ook al interesse in de aan Porto verhuurde verdediger van Ajax. In Portugal moest Sánchez het afgelopen seizoen voornamelijk genoegen nemen met invalbeurten.

In het seizoen dat Sánchez bij Ajax speelde kreeg hij net als de rest van de selectie flink wat kritiek te verduren. Dit deed hem naar eigen zeggen 'erg veel pijn'.

"Ik begon alles te geloven wat mensen zeiden, maar dankzij mijn mental coach en mijn vrouw werd ik mentaal sterker”, zei hij in oktober vorig jaar tegenover Mexicaanse media.

