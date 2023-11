Ajax bevestigt op korte termijn nieuwe aanwinst: akkoord met club dichtbij

Donderdag, 23 november 2023 om 19:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:43

Marijn Beuker gaat op korte termijn de overstap maken naar Ajax, zo bevestigt Voetbal International donderdagavond. De Amsterdammers zijn dicht bij een akkoord met Queen’s Park over het aantrekken van de huidige technisch directeur van de Schotse club. Het was al bekend dat Beuker een technische directeursfunctie zou gaan bekleden in de Johan Cruijff ArenA, maar het was onduidelijk wanneer hij zou kunnen beginnen.

“De verwachting is dat Beuker dit kalenderjaar zijn werkzaamheden bij Queen's Park overdraagt en begin 2024 start bij Ajax”, zo luidt het bericht van het weekblad. “Dat Beuker aan de slag zou gaan bij Ajax, hing al langer in de lucht, maar nu is er daadwerkelijk witte rook in zicht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beuker krijgt een directeursrol, en zal naar verwachting voornamelijk verantwoordelijk worden voor de jeugdopleiding. Beuker staat bekend als een van de grondleggers van de succesvolle jeugdopleiding van AZ.

Hij was liefst veertien jaar in dienst in Alkmaar, het laatst als directeur voetbalontwikkeling. Van Gaal kent Beuker uit zijn eigen tijd als hoofdcoach van AZ.

Na Beuker zijn vertrek bij AZ, eind 2021, tekende hij verrassenderwijs bij het ultra ambitieuze Queen's Park in Schotland. Daar moest hij als technisch directeur de droom van de voorzitter doen voltooien: de beste jeugdopleiding van Schotland opzetten.

Om dit te realiseren tekende hij een contract van tien jaar bij Queen's Park, maar dit gaat hij lang niet volmaken. Het gaat Queen's Park voor de wind sinds het aantreden van Beuker. De club veroverde twee promoties op rij, maar in mei ging het op een haar na mis. Op de laatste speeldag van de competitie verspeelde Queen's Park de ultieme droom om het hoogste Schotse niveau te bereiken.

Het is de eerste grote verandering die Louis van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen teweegbrengt. Het enige dat Beuker tot dusver scheidde van Ajax was de opzegtermijn in Schotland, maar de clubs lijken er inmiddels bijna uit te zijn.