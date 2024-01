Ajax betaalt forse tekenbonus aan Henderson, die géén geld kreeg in Saudi-Arabië

Ajax heeft Jordan Henderson een tekenbonus van circa 1,5 miljoen euro betaald, zo melden betrokkenen bij de deal aan Voetbalzone. Donderdag maakte de club via de officiële kanalen bekend dat de 33-jarige controleur een contract heeft getekend dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt. In Amsterdam gaat hij een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro bruto opstrijken, waar hij een nettosalaris van 3,2 miljoen euro overhoudt.

De komst van Henderson naar de Amsterdammers hing al ruim een week in de lucht. Donderdagavond bevestigde Ajax de komst van de voormalig aanvoerder van Liverpool, die zijn contract bij het Saudi-Arabische Al-Ettifaq liet ontbinden om de stap naar Nederland te kunnen maken.

Het scheelde overigens niet veel of Henderson had een transfer naar Juventus gemaakt. Begin januari bereikte Al-Ettifaq een akkoord met Juve over een transfer van Jordan Henderson. Een bod van 3,5 miljoen euro werd geaccepteerd door de club uit Saudi-Arabië en alleen een persoonlijk akkoord scheidde de middenvelder nog van een definitieve overstap naar Turijn.

Henderson zag een avontuur bij Juventus echter niet zitten vanwege de concurrentie: de kans is groot dat hij Adrien Rabiot voor zich zou moeten dulden. Bovendien wilde hij dichter bij Manchester spelen, waar zijn familie woont. De verwachting is dat hij vanuit Amsterdam regelmatig op en neer zal vliegen om bezoek te brengen aan zijn familie in Engeland.

Van een overstap naar Juve kwam het dus niet, ondanks dat de clubs al akkoord hadden bereikt over een huurtransfer voor anderhalf jaar. La Vecchia Signora zou in totaal een bedrag van 3,5 miljoen euro betalen aan Al-Ettifaq, maar Henderson ging zelf voor de deal liggen.

Ajax kreeg nadien lucht van de mogelijkheid om Henderson binnen te halen en zocht contact met de Saudische club. Aangezien er al een akkoord lag met Juve en Al-Ettifaq bovendien een betere band heeft met de club uit Turijn, lukte het Ajax niet om zaken te doen met de voormalige werkgever van Henderson.

De Engelsman wilde wel koste wat kost weg uit Dammam, de stad waar Al-Ettifaq zijn thuiswedstrijden afwerkt. De voornaamste reden was zijn familie. Met name zijn vrouw kon haar draai niet vinden in de strict Islamitische stad, waar bovendien geen internationale scholen zijn voor de kinderen.

Henderson woonde met zijn familie weliswaar in Bahrein, het archipel dat overgoten wordt door luxe. Een waanzinnige plek om in totale weelde te leven, maar zijn vrouw en kinderen konden er niet aarden. Het was een ongeschikte locatie voor het familieleven van Henderson.

Voordat de controleur de overstap maakte naar Al-Ettifaq, waren er al twijfels of hij en zijn familie zouden kunnen integreren. Daarom werd in het contract dat hij tekende bij de Saudische club opgenomen dat hij tot 1 februari 2024 helemaal geen salaris uitgekeerd zou krijgen.

De voormalig Champions League-winnaar ging akkoord met het voorstel om in de eerste periode geen salaris te krijgen op voorwaarde dat hij tot 1 februari zonder extra consequenties het contract kon verscheuren.

Het enige gevolg is dat Henderson volgens meerdere betrokkenen geen euro heeft overgehouden aan zijn kortstondige avontuur in Saudi-Arabië. De beloofde tekenbonus zou hij alleen uitgekeerd krijgen als hij na 1 februari nog bij de club zou spelen en ook het salaris uit de eerste seizoenshelft zou hij pas later krijgen. Henderson wilde dusdanig graag weg uit Dammam dat hij bereid was van al zijn geplande inkomsten af te zien.

Voordat de transfer naar Ajax in de afrondende fase terechtkwam, had de controlerende annex verdedigende middenvelder zich eerst via zijn zaakwaarnemer gemeld bij onder meer Borussia Dortmund, Bayern München en FC Barcelona. Die clubs hadden geen interesse.

Naast Ajax had Henderson nog drie opties in de Premier League. Welke clubs concreet geïnteresseerd waren in de diensten van de 81-voudig international van Engeland, is onbekend. Uiteindelijk waren die clubs geen optie, onder meer vanwege de hoge belastingen die hij in het Verenigd Koninkrijk zou moeten afdragen.

Waar hij in Nederland circa dertig procent van zijn brutosalaris moet afdragen, zou hij in Engeland meer dan zestig procent moeten inleveren. Daardoor houdt hij bij Ajax een hoger nettosalaris over dan aan de overkant van Het Kanaal. Bovendien is de reputatie van Henderson in zijn thuisland niet hetzelfde meer als in zijn tijd bij Liverpool, vooral vanwege de controversiële overstap naar Saudi-Arabië.

In tegenstelling tot de berichtgeving van The Athletic, dat spreekt over een bruto jaarsalaris van 7,2 miljoen euro, melden bronnen dicht bij de deal dat Henderson bij Ajax 4,5 miljoen euro bruto per jaar gaat verdienen. Dat komt neer op 3,2 miljoen euro netto. Verder hebben de Amsterdammers een tekenbonus van 1,5 miljoen euro betaald aan de transfervrije middenvelder. Bij Ajax verdient hij ongeveer 25 procent van wat hij bij Al-Ettifaq had kunnen verdienen als hij zijn contract had uitgediend.

