Ajax betaalt bijna 20 miljoen euro voor nieuwste aanwinst

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 21:37 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:54

Carlos Borges wordt spoedig de nieuwste aanwinst van Ajax, zo meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder op de dinsdag. De Italiaan komt nu met meer details over de transfer van de Portugese linksbuiten. Ajax betaalt een bedrag van zeventien miljoen Britse pond – omgerekend zo’n 19,8 miljoen euro – voor de negentienjarige aanvaller. Daarnaast heeft Manchester City een doorverkooppercentage én een terugkoopclausule bedongen.

Volgens de transfermarktexpert is er al een mondelinge overeenkomst tussen de Amsterdamse club en Borges. West Ham zal ondertussen flink balen, daar de club uit Londen heel dicht bij de komst van Borges leek. Ajax kwam er uiteindelijk dus tussen, en lijkt de Portugese vleugelspeler op andere gedachten te hebben gebracht. Na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic wordt Borges de derde aanwinst van Ajax deze zomer. Zoals eerder al bekend was, gaat de Portugees tot medio 2027 tekenen in Amsterdam.

Manchester City will keep buy back and sell on clause for Carlos Borges — Ajax will pay £17m fee. ???????? #Ajax Contract until June 2027 — here we go and exclusive story confirmed. ?? https://t.co/PWhTf63w2B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

West Ham, dat eerder dus dicht bij het binnenhalen van Borges was, had zo’n achttien miljoen euro moeten betalen voor Borges, meldt De Telegraaf. Uiteindelijk kwam het dus niet zover, omdat Ajax de deal kaapte en bereid was om nog meer te betalen aan Manchester City. Borges, linkspoot en 1.69 meter lang, kwam overigens nog geen enkel duel in actie in het eerste van the Citizens. Wel was hij afgelopen seizoen - in het shirt van Manchester City Onder 21 - in de Premier League 2 in 24 duels goed voor liefst 21 doelpunten en 11 assists.

Feyenoord

Ondertussen weet De Telegraaf ook dat Borges eerder al is aangeboden bij Feyenoord. Wanneer dat is gebeurd, wordt verder niet gecommuniceerd. Wel zou Feyenoord de transfersom die City voor hem wilde ontvangen destijds veel te hoog hebben gevonden. Belangrijke reden van de regerend landskampioen daarvoor was dat Borges vrijwel geen ervaring op het hoogste niveau had.