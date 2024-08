Ajax bereikt op hoofdlijnen akkoord met Juventus over huurtransfer Rugani

Ajax en Juventus zijn op hoofdlijnen akkoord over de tijdelijke overstap van Daniele Rugani, zo meldt De Telegraaf zondag. De dertigjarige centrumverdediger wordt voor een jaar gehuurd en de Amsterdammers hebben geen koopoptie bedongen.

De krant weet te melden dat het papierwerk op maandag in orde wordt gemaakt, waarna de Italiaan op dinsdag hoopt de medische keuring te doorstaan.

De huurtransfer van Rugani hing al enige tijd in de lucht, maar Ajax moest eerst wachten tot er ruimte kwam in het salarishuis voordat de verdediger definitief aangetrokken kon worden. Met het verhuren van Jakov Medic aan VfL Bochum is die ruimte vrijgekomen.

Eerder op de dag maakte Voetbal International bekend dat Rugani zijn voorkeur aan het spelen bij Ajax onder zijn landgenoot Farioli en liet lucratieve aanbiedingen uit onder meer de Verenigde Arabische Emiraten links liggen.

Volgens journalist Tim van Duijn hoeft de komst van Rugani niet direct te betekenen dat de in vorm verkerende Josip Sutalo naar de bank verhuist. De twee kunnen mogelijk ook een centraal duo vormen.

Ajax wil tijdens de laatste twee weken van de zomerse transferwindow nog de nodige spelers slijten. Borna Sosa werd al met koopoptie verhuurd aan Torino.

Onder meer Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Naci Ünüvar, Owen Wijndal en Carlos Forbs staan op de nominatie om te vertrekken.