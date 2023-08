Ajax bereikt akkoord met Royal Antwerp over Ávila; transfersom bekend

Zondag, 20 augustus 2023 om 21:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:22

Ajax haalt na Josip Sutalo spoedig zijn volgende verdediger binnen. De Telegraaf weet te melden dat de Amsterdammers een akkoord hebben bereikt met Royal Antwerp over Gastón Ávila. Ajax betaalt 12,5 miljoen euro voor de Argentijn, die zelf al persoonlijk akkoord was met de club. Ávila tekent snel zijn vijfjarige contract in de Johan Cruijff ArenA.

De 21-jarige Ávila stond al een tijdje op de radar bij Ajax, maar hij was niet de eerste keus. Technisch directeur Sven Mislintat had zijn pijlen gericht op Hiroki Ito, maar de Japanner mag niet vertrekken van VfB Stuttgart. Ook Nicolás Tagliafico was in beeld. Olympique Lyon, de werkgever van de wereldkampioen, wil hem echter niet kwijt. Ávila bleek wel los te weken. Zodra het papierwerk in orde is gemaakt komt Ávila naar Amsterdam voor de medische keuring, waarna hij zich Ajacied mag noemen.

Voetbal International schreef donderdagavond al dat de komst van Ito een lastig verhaal zou worden. De Amsterdammers legden een bod neer bij Stuttgart, dat naar de prullenbak werd verwezen door de Duitsers. Stuttgart zou met een tegenbod komen, maar diende die naar verluidt nooit in bij Ajax. Bovendien nadert Konstantinos Mavropanos een transfer naar West Ham United, waardoor Stuttgart niet nog een bepalende verdediger kwijt wil raken.

Mislintat is doorgeschakeld en heeft inmiddels een akkoord bereikt met collega Marc Overmars van Antwerp. Ávila speelde bij Antwerp als linksback. De 1,82 meter lange Argentijn werd vorig jaar zomer voor 4,4 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Ávila kampte met aanpassingsproblemen in België, maar kwam desondanks 28 keer in actie voor de club van trainer Mark van Bommel. Ávila moet bij Ajax de concurrentie aangaan met Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal. Toptalent Jorrel Hato blijft eerste keus als linkercentrale verdediger.