Ajax bereikt akkoord met Raúl Moro, nog één obstakel op de weg voor afronden transfer

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Raúl Moro, zo weet Mike Verweij te melden namens De Telegraaf. De Amsterdamse club heeft een akkoord met de Spaanse linksbuiten bereikt over een contract tot medio 2029.

Alex Kroes moet nu nog een akkoord zien te bereiken met Real Valladolid. Ajax diende deze week een nieuw bod in, maar volgens De Telegraaf is het een complicerende factor dat de Spaanse club op het punt staat een nieuwe eigenaar te krijgen. Toch heeft de recordkampioen vertrouwen in een goede afloop.



De door Ajax begeerde Moro kwam afgelopen seizoen tot vier goals en vijf assists in 33 duels in LaLiga. Het was echter onvoldoende om Valladolid voor het hoogste niveau te behouden.

Momenteel is Moro met de beloftenploeg van Spanje actief op het jeugd-EK. De linksbuiten is tot dusver belangrijk voor zijn team. Hij gaf twee assists in drie groepsduels op het toernooi. Een tegen Italië (1-1) en een tegen Roemenië (2-1 winst).

Moro en Viteszlav Jaros zijn de enige spelers die Ajax kan halen, zonder dat er eerst spelers moeten worden verkocht. Jaros, een 23-jarige doelman van Liverpool, komt op huurbasis over en heeft dinsdag de medische keuring succesvol doorstaan.

Ajax aast ook nog op een verdedigende middenvelder en een nummer 10. Daarvoor dienen eerst wel enkele uitgaande transfers te worden gerealiseerd. Ajax is hard bezig met het vertrek van Jakov Medic en hoopt de komende weken meer spelers van de hand te kunnen doen.