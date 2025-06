Ajax bereikt akkoord met Norwich City over Medic; financiële details bekend

Ajax heeft een akkoord bereikt met Norwich City over de transfer van Jakov Medic, zo meldt De Telegraaf woensdagavond. De centrumverdediger had geen toekomst in Amsterdam en levert de club enkele miljoenen op.

Clubwatcher Mike Verweij meldde eerder op de dag al dat Norwich over de beste papieren beschikte om Medic over te nemen. The Canaries hebben nu definitief overeenstemming bereikt Ajax, waar Medic een contract had tot medio 2028.

De Amsterdammers ontvangen een vaste som van 2,5 miljoen euro. Met bonussen kan het bedrag oplopen tot 3 miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen. Het precieze percentage daarvan is vooralsnog onbekend.

Medic mocht Ajax op afgelopen seizoen al op huurbasis vertrekken en koos voor een tijdelijk verblijf bij VfL Bochum, dat ondanks zijn aanwezigheid degradeerde naar de 2. Bundesliga.

Medic maakte desondanks genoeg indruk om interesse te wekken van clubs uit de onderkant van de Bundesliga en meerdere clubs uit het Championship.

De keuze van Medic is gevallen op Norwich en daarmee komt er definitief een einde aan het verblijf van Medic in Amsterdam. De mandekker zal vooral worden herinnerd door zijn geweldige afstandsknal tegen Heracles Almelo.

De 1.93 meter lange Medic, met een door Transfermarkt geschatte transferwaarde van twee miljoen euro, kwam in totaal tot 517 speelminuten voor Ajax, verdeeld over 9 duels.