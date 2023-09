Ajax bereikt akkoord met AZ over startdatum algemeen directeur Alex Kroes

Dinsdag, 5 september 2023 om 11:02 • Bart DHanis • Laatste update: 11:25

Alex Kroes gaat begin maart 2024 beginnen als algemeen directeur bij Ajax, zo maakt De Telegraaf-journalist Mike Verweij dinsdagochtend bekend. Kroes geldt bij Ajax als gedroomde opvolger van Edwin van der Sar, maar mag volgens een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ pas op 1 maart 2024 beginnen.

Volgens de concurrentiebeding in zijn contract mocht Kroes binnen een jaar na zijn vertrek bij AZ niet aan de slag bij een andere club in het Nederlandse betaald voetbal. Ajax en AZ hebben echter een overeenkomst gesloten over een termijn van zes manden, hierdoor is de clausule uiteindelijk beperkt gebleven tot een half jaar. Het nieuws betekent ook dat technisch commissaris Jan van Halst tot het begin van maart 2024 zijn honneurs zal waarnemen.

Het feit dat Kroes nog zo lang moet wachten om aan de slag te kunnen, zal hem niet vrolijk stemmen. Volgens Hugo Borst maakt hij zich grote zorgen over de club waar hij straks ad van wordt. “Ik heb hem zelf niet gesproken, want ik ken de beste man niet. Maar ik heb van anderen gehoord dat hij zich al hele grote zorgen maakt over wat er nu allemaal aan de gang is”, vertelt Borst. “Het is gruwelijk onrustig. Ik heb afgelopen week nog wat mensen gebeld, maar wat een teringzooi is het intern zeg. Niet normaal”, aldus Borst zaterdagavond bij De Eretribune van ESPN.

Kroes is afgestudeerd bedrijfseconoom en medeoprichter van Sports Entertainment Group, een groot internationaal opererend kantoor van zaakwaarnemers, met name in het voetbal maar ook in andere sporten. Van februari 2019 tot augustus 2022 was Kroes actief als (groot) aandeelhouder van Go Ahead Eagles en sinds december 2022 is hij werkzaam bij AZ als directeur International Football Strategy. Kroes heeft als speler vanaf zijn negende tot zijn negentiende jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan 30 jaar lid van de vereniging Ajax en is nog steeds actief als voetballer bij de zaterdagafdeling van Ajax, thans in het vijfde elftal.