Ajax bereikt akkoord en gaat verlengen met basisspeler van afgelopen seizoen

Remko Pasveer en Ajax hebben een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract, zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad te melden. De ervaren doelman verlengt zijn contract met één jaar.

Pasveer beschikte in Amsterdam over een aflopend contract, maar vertrekken bij Ajax gaat hij dus niet. De 41-jarige doelman bewees vorig jaar nog van waarde te kunnen zijn voor Ajax en heeft een verlenging afgedwongen.

Ajax moet slechts nog het papierwerk in orde maken en dan kan de pen op papier worden gezet. Of Pasveer komend seizoen nog eerste doelman gaat zijn in de Johan Cruijff ArenA is nog maar de vraag.

Pasveer speelde afgelopen seizoen maar liefst 43 wedstrijden voor Ajax, verdeeld over alle competities. Twintig keer wist hij zijn doel schoon te houden.

De recordkampioen van Nederland is namelijk druk bezig om Vitezslav Jaros naar de hoofdstad te halen. De Tsjech moet overkomen van Liverpool, waar nieuwe trainer Johnny Heitinga hem van kent.

Ook zou Ajax interesse hebben in NEC-doelman Robin Roefs. De doelman, nu mee met Jong Oranje naar het EK, staat ook in de belangstelling van PSV.

Matheus, de Braziliaanse doelman die afgelopen seizoen werd gehuurd van SC Braga, is teruggekeerd naar Portugal. Ajax besloot de koopoptie van 2,5 miljoen euro niet te lichten.