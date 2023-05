Ajax benoemt Van Halst officieel tot lid van RvC en maakt vergoeding bekend

Vrijdag, 26 mei 2023 om 17:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:14

Jan van Halst is vrijdag benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat gebeurde tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die in de Johan Cruijff ArenA plaatsvond. De benoeming van Van Halst tot voetbalcommissaris, die al geruime tijd in de pijplijn zat, geldt voor een periode van drieënhalf jaar.

De afgelopen tijd was veel te doen om het voornemen van Ajax om de RvC voor het eerst in de clubgeschiedenis te gaan belonen. De Amsterdammers zetten dat ondanks ferm kritiek van binnenuit door. 95,2 procent van de aandeelhouders stemden voor het beloningsbeleid. Aan de commissarissen wordt een vaste beloning van 25.000 euro per jaar toegekend, met voor de voorzitter een extra bedrag aan vaste beloning van 10.000 euro per jaar en voor Van Halst als voetbalcommissaris een extra bedrag aan vaste beloning van 20.000 euro per jaar. Erelid Arie van Os noemde de vergoedingen eerder al ’ronduit belachelijk’ en ’schaamteloos’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Halst kwam als profvoetballer onder meer uit voor Ajax, FC Twente, Vitesse en FC Utrecht. In Amsterdamse dienst won hij in het seizoen 2001/02 de landstitel en de KNVB Beker. Na zijn voetballoopbaan bekleedde Van Halst, verdeeld over twee periodes, management- en directiefuncties bij FC Twente en was hij commercieel directeur bij sportmarketingbureau SportFive. De voormalige middenvelder is als mede-eigenaar actief bij trainings- en coachingsbedrijf Be Robin en is tevens voetbalanalist bij Ziggo Sport.

Tijdens de BAVA is commissaris Peter Mensing afgetreden. In april 2016 trad Mensing toe tot de RvC van Ajax. In november 2019 werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn. Mensing gaf afgelopen jaar te kennen plaats te zullen maken zodra de voetbalcommissaris benoemd zou worden en met de komst van Jan van Halst is dat vanmiddag gebeurd. Naast de vandaag benoemde Van Halst, bestaat de RvC van Ajax nu uit Pier Eringa (voorzitter), Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick.