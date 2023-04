Ajax benadeeld door arbitrage? ‘Dit is natuurlijk absoluut geen gele kaart’

Zondag, 16 april 2023 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:21

Kees Luijckx kan zich absoluut niet vinden in de gele kaart die Edson Álvarez de cruciale topper tegen PSV zal kosten. De analist van ESPN vindt dat Marc Nagtegaal zondag bij Ajax - FC Emmen veel te makkelijk naar een gele prent trok, toen Álvarez een overtreding beging op Ole Romeny. "Dit is absoluut geen geel", aldus Luijckx.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal was na een half uur spelen onverbiddelijk voor Álvarez, die op een totaal onnodige plek op het veld een overtreding beging op Romeny. De aanvaller van FC Emmen nam op middenlijn een bal aan met de rug naar het doel van Ajax. Álvarez tikte Romeny aan in een poging de bal te onderscheppen, waarna Nagtegaal floot en een kaart trok. Álvarez snapte zelf niets van die beslissing, net als zijn trainer John Heitinga. Overigens staat ook Davy Klaassen op scherp voor de kraker volgende week zondag tegen PSV.

"Ik vind dit geen gele kaart", reageert Luijckx in de rust. "Het is wel zo dat ik denk dat hij dit seizoen al heel vaak aan een gele kaart is ontsnapt. Dit is zijn speelstijl, maar dit vind ik wel heel licht. Het is heel lullig voor hem dat hij volgende week niet kan spelen. Als hij Romeny daar laat draaien en hem ruimte geeft, dan zegt iedereen: hij is niet scherp vandaag."

Luijckx concludeert: "Hij zit er kort op en geeft hem een klein duwtje, maar het is absoluut geen geel." Kenneth Perez denkt er heel anders over. "Krijgt Nagtegaal de schuld? Dit is natuurlijk eigen schuld van Álvarez", aldus de Deense oud-middenvelder van onder meer Ajax.