Ajax beëindigt totaal rampseizoen dankzij Berghuis met punt bij Vitesse

Ajax heeft zondag ternauwernood een nederlaag kunnen voorkomen bij het slot van de competitie. De Amsterdammers kwamen belabberd voor de dag bij hekkensluiter Vitesse, maar sleepten via Steven Berghuis diep in blessuretijd een 2-2 gelijkspel weg. Josip Sutalo maakte het andere doelpunt voor Ajax. De Amsterdammers waren al zeker van plek vijf, terwijl Vitesse al langer wist dat de laatste plek in de Eredivisie onafwendbaar was.

Voorafgaand staken de spelers van Ajax en Vitesse een hart onder de riem bij oud-Ajacied Tijani Babangida, die vorige week zijn jongere broer en zoon verloor bij een auto-ongeluk. "Baba, veel sterkte", stond te lezen op een groot spandoek waarmee de spelers het veld opkwamen.

Al na de dertig seconden beging Gerónimo Rulli bijna een blunder door zich de bal af te laten snoepen door Vitesse-middenvelder Kacper Kozlowski. De Pool struikelde vervolgens, maar het leek te weinig voor een penalty. Ook de VAR kwam tot dat besluit.

In de twaalfde minuut werd een serieuze doelpoging van Steven Bergwijn gekeerd door Eloy Room. Drie minuten later was het raak bij een snelle uitbraak van Vitesse. Marco van Ginkel liet de lage voorzet van Gyan de Regt slim lopen, waarna Amine Boutrah alle ruimte had om binnen te schieten: 1-0.

Balverlies van Bergwijn leverde in de 26ste minuut het volgende gevaar op van Vitesse. Vanuit een lastige hoek schoot Paxten Aaronson de bal vol op de paal. Ajax nam in de eindfase van de eerste helft het initiatief. Een kopbal van Chuba Akpom werd nog gepakt door Room, maar een voorzet van Anton Gaaei kon in de 42ste minuut worden binnengelopen door Josip Sutalo: 1-1. Het was voor de Kroaat zijn eerste goal in dienst van Ajax.

De beleving leek in de tweede helft weg bij Ajax, bij wie Steven Berghuis na een uur inviel. Akpom miste een kwartier voor tijd een grote kans een-op-een met Room, die redding bracht.

Drie minuten later viel het doelpunt aan de overzijde, toen Ajax achterin opnieuw stond te schutteren. De lage voorzet van Thomas Buitink werd eenvoudig binnengelopen door Kozlowski: 2-1.

Het had nog erger kunnen worden voor Ajax, zeker toen Vitesse in de slotfase Anis Hadj-Moussa bracht. De Frans-Algerijnse aanvaller, die naar Feyenoord gaat, draaide Devyne Rensch twee keer achter elkaar dol, maar kreeg de bal er bij beide doelpogingen niet in.

In de vierde minuut van de blessuretijd redde Berghuis een punt voor Ajax. Na een lage voorzet van Kenneth Taylor werd de inzet van Bergwijn geblokt, waarna de bal gelukkig voor de voeten viel bij Berghuis. Van dichtbij kon de aanvaller nauwelijks missen: 2-2.

