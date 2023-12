Aanwinst Ajax maakte indruk: ‘Met hem gingen we van belachelijk naar subliem’

Marijn Beuker heeft een uitstekende indruk achtergelaten bij Queen’s Park, zo blijkt uit een interview dat De Telegraaf deed met Willie Haughey, de steenrijke investeerder die achter het succes van de Schotse ploeg staat. Volgens Haughey is Queen's Park onder leiding van Beuker ontwikkeld van 'belachelijk naar subliem'.

Eind november maakte Ajax officieel bekend dat Beuker, die op voorspraak van RvC-lid Louis van Gaal werd gehaald, was gecontracteerd. De 39-jarige Arnhemmer krijgt de functie Director of Football en tekende een contract tot 1 juli 2028. Deze verbintenis ging op 1 december jongstleden in.

In de Johan Cruijff ArenA is Beuker vanuit een 'titulaire directiepositie' verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en de scouting. Ajax hoopt op termijn iemand aan te stellen voor het transferbeleid en het managen van de technische staf, waardoor de functie van technisch directeur vervalt.

Bij Queen's Park was Beuker ook al verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en dat deed hij naar behoren, aldus Haughey. "Na Celtic en Rangers horen wij met jeugd bij de besten. Er is veel veranderd", zegt de investeerder.

"Vooral op het mentale en psychologische vlak. We zijn van belachelijk naar subliem gegaan. Voor sommige ouders was het een shock. Hij (Beuker, red.) liet de jeugd met blote voeten op de parkeerplaats voetballen", aldus Haughey.

"Hij zorgde ervoor dat de kinderen tegen hun vader zeiden dat die niet bij de McDonald’s moest stoppen want als je later prof wil worden, moet je lichaam niet gewend raken aan hamburgers en patat."

Of Beuker bij Ajax gaat slagen durft Haughey niet te zeggen. De 67-jarige Schot ziet in dat het een risicovolle stap is om van een amateurploeg naar een club als Ajax te gaan. "Nog niet zo lang geleden was hij een 'technical guy' bij de jeugd van AZ en nu is hij directeur voetbal van Ajax. Dat is een grote sprong...", besluit Haughey.

