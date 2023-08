Ajax-aanwinst kan Driessen niet bekoren: ‘Draaicirkel van een vrachtwagen’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 09:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:59

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Jakov Medic. De kersverse aanwinst van Ajax maakte zondag zijn officieuze debuut voor de Amsterdammers tijdens het verloren oefenduel met Borussia Dortmund (3-1). In de ogen van Driessen is de Kroatische mandekker ‘een kwetsbare houthakker’.

“Hij stond er een kwartier in, en toen lagen er al twee in het netje bij Ajax", vertelt Driessen, die doelt op de treffers van Lukas Nmecha, in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Medic kon de journalist in zijn eerste minuten in Amsterdamse dienst niet bekoren. “Hij heeft een draaicirkel van een vrachtwagen. Hij is niet echt snel en wendbaar. Het is echt zo’n Duitse verdediger die je bij bijvoorbeeld bij Union Berlin ziet. Dat zijn jongens van de gestampte pot, kom daar maar eens langs.”

Ajax maakte de komst van de 1,93 meter lange verdediger, die voor twee miljoen euro overkwam van FC St. Pauli, zondagochtend wereldkundig. Volgens Driessen is de manier van spelen van Medic niet zo gek, omdat ze in Duitsland dol zijn op dit soort type verdedigers. “Bij Dortmund stond ook zo’n houthakker achterin, daar zijn ze daar helemaal weg van. Maar als je ziet hoe kwetsbaar ze zijn, ook Dortmund achterin. En Medic was ook heel kwetsbaar.”

Mike Verweij laat zich in de Kick-Off podcast eveneens kritisch uit over de transfer van Medic, die volgens hem niet langdurig gescout zou zijn. "Van Medic is op het laatste moment tegen de scouts gezegd: 'Bekijk de beelden van deze speler.' Het gaat bij Ajax naar mijn idee een beetje 'hapsnap'. Je merkt nu dat Ajax moet doorschakelen voor posities, dan komen er namen echt uit de koker van Mislintat en dan moeten mensen last minute nog beelden gaan bekijken. Dat is eigenlijk niet de scouting die je zou willen als Ajax."